Hãng tin BBC và PTI dẫn tin từ cơ quan khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết, nhiệt độ ở nhiều bang tại phía bắc nước này tăng vọt trên 45 độ C và chạm mốc 48,8 độ C ở thành phố Barmer, bang Rajasthan. Ít nhất 12 ở bang Rajasthan đã thiệt mạng nghi do say nắng. Ảnh: BBC.