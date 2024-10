Người dân vùng "rốn lũ" ở Đà Nẵng kê cao đồ đạc, thấp thỏm chờ... bão Trà Mi

Ngày 26/10, thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ ghi nhận trên địa bàn TP. Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Do đó, cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc; nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.