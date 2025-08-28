Người duy nhất dám mắng mỏ, coi thường Đổng Trác ngay ở hoàng cung là ai?

Đổng Trác nổi tiếng là một gian thần, một quân phiệt tàn bạo, giữ chức Thứ sử Tịnh Châu. Lợi dụng sự tiến cử của Viên Thiệu với Đại tướng quân Hà Tiến, người đang muốn tiêu diệt thế lực hoạn quan, Đổng Trác đã tiến kinh khống chế kinh thành, phế Hán Thiếu đế Lưu Biện, lập Hán Hiến đế Lưu Hiệp.

Tạo hình Đổng Trác trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Lúc Đổng Trác khống chế triều đình, tự xưng là Thái sư làm lũng đoạn triều đình, Tào Tháo được Đổng Trác phong lên chức Kiêu kỵ hiệu uý. Sau đó, Tào Tháo muốn giết Đổng Trác nhưng kế hoạch bị bại lộ, nên phải bỏ trốn khỏi Lạc Dương.

Trong tập 1 phim Tam quốc diễn nghĩa 2010, Tào Tháo đã lớn tiếng gọi Đổng Trác là quốc tặc ở ngay hoàng cung. Tuy rằng lúc này không có mặt Đổng Trác nhưng cũng đủ để thấy được khí chất khác người của Tào Tháo, khác xa với những đại thần khác, chỉ biết hưởng lộc triều đình mà trơ mắt đứng nhìn Đổng Trác làm loạn mà không dám lên tiếng chỉ trích.

Tạo hình Tào Tháo trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Tào Tháo (155-220) là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt nền móng hình thành Tào Ngụy thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Tào Tháo là người đã có công lớn trong việc dẹp loạn Khăn Vàng và Đổng Trác, đánh bại lần lượt các chư hầu như Lữ Bố, Viên Thiệu để thống nhất phương bắc nhưng lại thất bại khi tiến xuống phía nam vì gặp phải sự kháng cự của liên minh Tôn - Lưu, chấm dứt khả năng thống nhất đất nước khi ông còn sống.

