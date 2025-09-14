Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Xã hội
Chủ nhật, ngày 14/09/2025 17:00 GMT+7

Người mù 20 năm thấy ánh sáng nhờ cấy "răng vào mắt"

+ aA -
Nam Khánh (Theo CNBC) Chủ nhật, ngày 14/09/2025 17:00 GMT+7
Brent Chapman, sống tại Canada, đã có lại thị lực sau hai thập kỷ mù lòa nhờ một ca phẫu thuật đặc biệt mang tên “răng trong mắt”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Brent Chapman, 32 tuổi, sinh sống tại thành phố Vancouver, Canada, mất thị lực từ năm 13 tuổi do hội chứng Stevens-Johnson – một bệnh lý hiếm gặp gây tổn thương nghiêm trọng đến mắt. Trong suốt 20 năm, anh sống trong bóng tối, không ngừng tìm kiếm các phương pháp điều trị để phục hồi thị lực. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực đều không mang lại kết quả lâu dài.

Khi gần như mất hết hy vọng, Brent Chapman quyết định liên hệ với tiến sĩ Greg Moloney – chuyên gia nhãn khoa tại Bệnh viện Mount Saint Joseph ở Vancouver. Tại đây, tiến sĩ Moloney đã đề xuất thực hiện một ca phẫu thuật đặc biệt có tên khoa học là osteo-odonto-keratoprosthesis, hay còn được biết đến với tên gọi “răng trong mắt”.

Phương pháp này được nghiên cứu từ những năm 1960, đến nay chỉ mới áp dụng cho vài trăm người trên toàn thế giới. Kỹ thuật này gồm nhiều bước phức tạp. Đầu tiên, các bác sĩ sẽ nhổ một chiếc răng của chính bệnh nhân, mài phẳng và khoan một lỗ nhỏ ở giữa. Sau đó, thấu kính nhân tạo được gắn vào lỗ này. Toàn bộ cấu trúc bao gồm răng và thấu kính sẽ được cấy vào phần trước của nhãn cầu.

Theo tiến sĩ Greg Moloney, việc dùng chính chiếc răng của bệnh nhân là yếu tố quyết định thành công. Vì răng là mô tự thân, cơ thể ít có nguy cơ đào thải, nhờ đó tăng khả năng thích nghi và duy trì lâu dài chức năng của thấu kính. Dù đây là phương pháp chưa phổ biến và có phần kỳ lạ, ông cho rằng nó có thể mở ra cơ hội mới cho những người đã mất hoàn toàn thị lực do tổn thương bề mặt nhãn cầu.

Brent Chapman, sống tại Canada, đã có lại thị lực sau hai thập kỷ mù lòa nhờ một ca phẫu thuật đặc biệt mang tên “răng vào mắt”. TMZ.

Brent Chapman ban đầu tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của ca phẫu thuật. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định thử, với tâm lý không còn gì để mất. Kết quả mang lại khiến chính anh cũng không tin nổi. Ngay sau khi tỉnh dậy, anh đã có thể nhìn thấy bàn tay mình di chuyển trước mặt. Sau quá trình hồi phục, mắt phải của anh đạt thị lực 3/10 – điều anh chưa từng mơ đến sau 20 năm mù lòa.

Brent Chapman chia sẻ cảm xúc đầu tiên sau ca phẫu thuật: “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Thị lực quay trở lại và đó là cả một thế giới hoàn toàn mới. Tôi đã không thực sự nhìn vào mắt ai đó suốt hai thập kỷ”. Với anh, việc được nhìn thấy lại không chỉ là chiến thắng về mặt thể chất mà còn là sự khởi đầu của một cuộc sống khác, sống đúng nghĩa.

Câu chuyện của Chapman nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội tại Canada. Nhiều người dùng bày tỏ sự xúc động và cảm phục. Một người viết: “Ai là người đầu tiên nghĩ ra việc lấy răng đặt trong mắt quả thật là thiên tài. Cảm ơn nhà khoa học và hệ thống y tế đã giúp anh ấy tìm lại ánh sáng”. Người khác bày tỏ sự biết ơn với khoa học: “Nếu không có những bộ óc dám nghĩ khác và dám thử, chúng ta đã không có được những kỳ tích như thế này. Tôi rất mừng cho anh ấy”.

Ca phẫu thuật “răng trong mắt” không chỉ khẳng định sức mạnh của y học hiện đại mà còn cho thấy tiềm năng của các phương pháp tưởng chừng phi thực tế nếu được nghiên cứu nghiêm túc và áp dụng đúng trường hợp. Mặc dù phẫu thuật này chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng nó tạo ra một cột mốc đặc biệt trong điều trị các bệnh lý mắt phức tạp.

Trường hợp của Chapman cũng là minh chứng rõ ràng cho sự kiên trì và nghị lực sống. Trong suốt hai thập kỷ mất thị lực, anh không từ bỏ. Dù nhiều lần thất vọng với các phương pháp điều trị trước đó, anh vẫn tiếp tục tìm kiếm hy vọng. Và khi cơ hội đến, anh nắm lấy, sẵn sàng thử thách bản thân một lần nữa.

Brent Chapman giờ đây không chỉ được biết đến là người đầu tiên ở Vancouver trải qua ca phẫu thuật “răng trong mắt”, mà còn là biểu tượng sống cho những người đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Anh truyền cảm hứng cho những người từng nghĩ rằng bóng tối là mãi mãi, rằng cơ hội luôn hiện diện với những ai không từ bỏ.

Câu chuyện của anh cũng thúc đẩy giới y khoa tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các phương pháp điều trị thị lực đặc biệt. Tiến sĩ Greg Moloney cho biết, ông mong muốn nhiều bệnh nhân khác có thể tiếp cận với kỹ thuật này, miễn là đáp ứng đủ tiêu chí và được tư vấn kỹ lưỡng.

Tại Canada, hệ thống chăm sóc sức khỏe công hoạt động hiệu quả cũng góp phần quan trọng giúp các ca phẫu thuật tiên tiến như vậy trở nên khả thi. Brent Chapman là một trong những người được thụ hưởng trực tiếp từ chính sách y tế vì người dân, trong đó bệnh nhân được đặt làm trung tâm của mọi quyết sách.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thú vị hành trình từ chú nghé lạc rừng thành thú cưng được yêu chiều

Gia đình anh Quảng có một thú cưng rất đặc biệt, đó là chú nghé với cái tên thân mật “Mập”. Từ cơ duyên gặp nhau trên rừng sâu, Mập đã trở thành một phần quan trọng gắn liền với nhiều kỉ niệm và cảm xúc của cả gia đình.

Vụ "bức tâm thư kêu cứu": Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

Xã hội
Vụ 'bức tâm thư kêu cứu': Cô ruột bé trai nghi bị mẹ kế bạo hành chia sẻ câu chuyện đau xé lòng

7 món ngon "gây thương nhớ" ở Cà Mau

Xã hội
7 món ngon 'gây thương nhớ' ở Cà Mau

Bị vật lạ phát nổ, một học sinh Quảng Trị thương tích đầy mình

Xã hội
Bị vật lạ phát nổ, một học sinh Quảng Trị thương tích đầy mình

Không chỉ giảm cân, hạt chia còn 5 lợi ích bất ngờ khác

Xã hội
Không chỉ giảm cân, hạt chia còn 5 lợi ích bất ngờ khác

Đọc thêm

Nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng sân bay Măng Đen
Kinh tế

Nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng sân bay Măng Đen

Kinh tế

Theo nghiên cứu sơ bộ, sân bay Măng Đen có vị trí dự kiến tại xã Măng Đen, cách Cảng hàng không Pleiku khoảng 73 km về phía Đông Bắc.

Xôn xao clip tài xế ô tô hành hung người đàn ông tại ngã tư ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Xôn xao clip tài xế ô tô hành hung người đàn ông tại ngã tư ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Được cho là xảy ra va chạm khi tham gia giao thông trên đường, người đàn ông đã bị người đi ô tô hành hung dã man.

Phát triển các sản phẩm du lịch Bắc Hà gắn với nâng cao thu nhập cho người dân
Lào Cai thi đua yêu nước

Phát triển các sản phẩm du lịch Bắc Hà gắn với nâng cao thu nhập cho người dân

Lào Cai thi đua yêu nước

Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã và đang vươn mình trở thành một "địa chỉ vàng" trên bản đồ du lịch Tây Bắc với việc phát huy tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch bền vững gắn với nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Bà Chúa Me là nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?
Đông Tây - Kim Cổ

Bà Chúa Me là nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử, bà Chúa Me - Thái phi Vũ Thị Ngọc Nguyên là người phụ nữ anh kiệt, giỏi tề gia mà cũng giỏi việc chính sự. Đền thờ bà tại thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng (nay thuộc Thành phố Hải Phòng).

Bắc Ninh đề xuất sửa Nghị định 100 nhằm giảm giá nhà ở xã hội
Nhà đất

Bắc Ninh đề xuất sửa Nghị định 100 nhằm giảm giá nhà ở xã hội

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh kiến nghị sửa đổi Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 100, đề xuất linh hoạt bố trí diện tích thương mại trong dự án nhằm kéo giảm giá bán, nâng chất lượng nhà ở xã hội.

Tin chiều 14/9: Đông Á Thanh Hoá “thay tướng”?
Thể thao

Tin chiều 14/9: Đông Á Thanh Hoá “thay tướng”?

Thể thao

Đông Á Thanh Hoá “thay tướng”? Juventus dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Zirkzee; ĐT Việt Nam chạy đà thuận lợi trước Vòng loại futsal châu Á 2026; Chelsea chia tay Fofana; Con gái HLV Polking gây chú ý.

Con trai Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi gây sốt
Văn hóa - Giải trí

Con trai Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi gây sốt

Văn hóa - Giải trí

Lucas, con trai cả của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi, đã trúng tuyển vào Khoa Vật lý của Đại học Cambridge.

Rủi ro gian lận trực tuyến gia tăng: Giải pháp nào để bảo vệ khách hàng?
Bảo hiểm

Rủi ro gian lận trực tuyến gia tăng: Giải pháp nào để bảo vệ khách hàng?

Bảo hiểm

Các sản phẩm như bảo hiểm gian lận thẻ, bảo hiểm giao dịch trực tuyến, hay bảo hiểm tài khoản ngân hàng được coi là xu hướng tất yếu.

Người đàn ông có dấu hiệu say xỉn hành hung tài xế ô tô biển ngoại giao trên phố Hà Nội
Pháp luật

Người đàn ông có dấu hiệu say xỉn hành hung tài xế ô tô biển ngoại giao trên phố Hà Nội

Pháp luật

Chiều 14/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Ba Đình (TP.Hà Nội) cho biết đang xác minh, làm rõ hành vi của một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn hành hung tài xế lái ô tô mang biển kiểm soát ngoại giao trên phố Trần Phú (Hà Nội).

Cây thường bị nhầm là hoa mười giờ, nước ta vứt cho lợn ăn không ngờ là rau quý, đem làm được nhiều món ngon
Gia đình

Cây thường bị nhầm là hoa mười giờ, nước ta vứt cho lợn ăn không ngờ là rau quý, đem làm được nhiều món ngon

Gia đình

Không ngờ loại rau dân dã này lại có hương vị ngon, bổ dưỡng đến thế!

Chùa Hà ở Hà Nội có từ khi nào và thờ ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Chùa Hà ở Hà Nội có từ khi nào và thờ ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa lòng Hà Nội phồn hoa, chùa Hà hiện lên như chốn linh thiêng kỳ bí, nơi người ta tin rằng chỉ cần một lần thành tâm khấn nguyện là duyên lành sẽ gõ cửa. Từ bao đời, ngôi cổ tự này vẫn được xem là điểm hẹn của những trái tim cô đơn, gắn với câu truyền miệng huyền bí: “Đi chùa Hà, đi một về hai.”

Tổ chức hội thao mừng thành công Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương
Xã hội

Tổ chức hội thao mừng thành công Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương

Xã hội

Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa xây dựng kế hoạch tổ chức hội thao.

Món quà bất ngờ từ Nga khiến một nông dân Đức bị điều tra
Điểm nóng

Món quà bất ngờ từ Nga khiến một nông dân Đức bị điều tra

Điểm nóng

Một nông dân đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Đức vì nhận một món quà Phục sinh nhỏ từ một người bạn Nga. Người đàn ông này hiện bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt và có thể phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm.

VFV có 'vô can' trong vụ việc của Đặng Thị Hồng'?
Thể thao

VFV có "vô can" trong vụ việc của Đặng Thị Hồng"?

Thể thao

Bất cứ ai cũng nhận thấy Đặng Thị Hồng không “giống” với các VĐV nữ bóng chuyền khác, vậy tại sao VFV không thực hiện kiểm tra giới tính ngay từ đầu?

Từ phiên chợ truyền thống đến sàn online: Bước chuyển mình nhờ Internet, thiết bị thông minh
Giảm nghèo nông thôn

Từ phiên chợ truyền thống đến sàn online: Bước chuyển mình nhờ Internet, thiết bị thông minh

Giảm nghèo nông thôn

Internet và thiết bị thông minh đang trở thành “cánh tay nối dài” giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận thông tin, quảng bá sản phẩm, tham gia thương mại điện tử và hội nhập kinh tế số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành lợi ích thiết thực, cần đồng bộ từ hạ tầng viễn thông, chính sách hỗ trợ cho đến kỹ năng số của người dân.

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Đà Nẵng đề nghị sửa luật khoáng sản
Kinh tế

Tài nguyên đang bị ‘treo’ vì thủ tục: Đà Nẵng đề nghị sửa luật khoáng sản

Kinh tế

Dù nằm trên "kho tài nguyên", nhiều dự án ở Đà Nẵng vẫn thiếu vật liệu xây dựng do thủ tục khai thác rườm rà và quy định chưa phù hợp. Trước thực trạng này, thành phố kiến nghị sửa đổi Luật Khoáng sản, bổ sung cơ chế đặc thù nhằm gỡ “nút thắt kép” về pháp lý và thủ tục, tạo hành lang khai thác hợp pháp, ổn định nguồn vật liệu phục vụ đầu tư công sau sáp nhập.

Du lịch Pháp rối loạn vì biểu tình và đình công lan rộng
Xã hội

Du lịch Pháp rối loạn vì biểu tình và đình công lan rộng

Xã hội

Từ đầu tháng 9, Pháp đối mặt làn sóng biểu tình, đình công trên quy mô lớn, khiến giao thông tê liệt, gây lo ngại cho du khách quốc tế và dẫn đến nhiều cảnh báo từ các chính phủ nước ngoài.

Trạng vật đất Mộ Trạch và lời thách đấu thời vua Lê
Đông Tây - Kim Cổ

Trạng vật đất Mộ Trạch và lời thách đấu thời vua Lê

Đông Tây - Kim Cổ

Làng tiến sĩ Mộ Trạch (Bình Giang, Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng) là nơi sản sinh 5 vị trạng nổi tiếng, gắn liền với nhiều giai thoại dân gian, trong đó có trạng vật Vũ Phong.

Bài phát biểu lễ tốt nghiệp của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương khiến cả hội trường suy ngẫm
Xã hội

Bài phát biểu lễ tốt nghiệp của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương khiến cả hội trường suy ngẫm

Xã hội

PGS. TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương đã có những chia sẻ với hơn 2.000 sinh viên trong lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025.

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga
Điểm nóng

Phương Tây có thể mất 285 tỷ USD từ việc tịch thu tài sản của Nga

Điểm nóng

Theo tính toán của hãng tin Sputnik, việc tịch thu dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga có thể khiến các nước phương Tây thiệt hại ít nhất 285 tỷ USD.

Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội mất tích bí ẩn sau khi tan học
Tin tức

Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội mất tích bí ẩn sau khi tan học

Tin tức

Ngày 14/9, Công an phường Dương Nội (TP.Hà Nội) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Quỳnh Trang (SN 1983, trú tại tổ dân phố Kiên Quyết, phường Dương Nội) về việc con trai là Trần Lê Anh (SN 2008, học sinh lớp 12, Trường THPT Quang Trung - Hà Đông) bất ngờ mất tích bí ẩn sau giờ tan học.

CLB CAHN nhận tin dữ trước trận gặp Bắc Beijing Guoan
Thể thao

CLB CAHN nhận tin dữ trước trận gặp Bắc Beijing Guoan

Thể thao

Theo đó, CLB CAHN sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Alan Grafite trong một thời gian do gặp phải chấn thương bắp chân.

Nữ tiến sĩ góp phần tạo nên những mùa hoa ở miền Tây là Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Nhà nông

Nữ tiến sĩ góp phần tạo nên những mùa hoa ở miền Tây là Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Nhà nông

Tiến sĩ Lê Nguyễn Lan Thanh (Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam), người đã dành hơn hai thập kỷ để chọn tạo những giống hoa mới, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững cho bà con nông dân. TS Lan Thanh cũng vừa được bình chọn là Nhà khoa học của nhà nông 2025.

Hỗn chiến trước quán cà phê ở Đắk Lắk, một thanh niên tử vong
Pháp luật

Hỗn chiến trước quán cà phê ở Đắk Lắk, một thanh niên tử vong

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ hỗn chiến xảy ra tại một quán cà phê ở xã Tam Giang, khiến một thanh niên tử vong tối 13/9.

Thương mại nông sản Việt Nam - Campuchia: Xuất khẩu tăng mạnh nhưng nhập siêu vẫn lớn, Bộ Công Thương chỉ rõ vướng mắc
Kinh tế

Thương mại nông sản Việt Nam - Campuchia: Xuất khẩu tăng mạnh nhưng nhập siêu vẫn lớn, Bộ Công Thương chỉ rõ vướng mắc

Kinh tế

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định, Việt Nam có thế mạnh về trái cây nhiệt đới và thủy sản, Campuchia có lợi thế điều và cao su. Cơ cấu hàng hóa bổ sung cho nhau, nhưng nhập siêu lớn cho thấy Việt Nam cần tận dụng tốt hơn thị trường này để cân bằng cán cân.

BTV Hoài Anh: 'Lời căn dặn của mẹ khiến tôi phải cố gắng gấp 20 lần bình thường'
Văn hóa - Giải trí

BTV Hoài Anh: "Lời căn dặn của mẹ khiến tôi phải cố gắng gấp 20 lần bình thường"

Văn hóa - Giải trí

BTV Hoài Anh cho biết, vì lời căn dặn và nhắn nhủ của mẹ trước thềm đại lễ A80 mà chị đã cố gắng gấp 10 - 20 lần bình thường.

Vì sao Tết Trung Thu gắn liền với Chu Nguyên Chương?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Tết Trung Thu gắn liền với Chu Nguyên Chương?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong quá trình phát triển của lịch sử văn minh nhân loại, mỗi truyền thuyết, sự tích lịch sử đều gắn liền với một nhân vật đặc biệt nào đó. Nếu nói về Tết Trung Thu thì nó có rất nhiều truyền thuyết và sự tích, vậy Chu Nguyên Chương là ai mà được lịch sử gắn liền với sự tích Tết Trung Thu?

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị khen thưởng cháu bé nhanh trí, dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án
Tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị khen thưởng cháu bé nhanh trí, dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án

Tin tức

Ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác đã đến chia buồn, thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ thảm án tại phường Thành Nhất. Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ 50 triệu đồng và chỉ đạo chăm lo các cháu nhỏ sau biến cố đau lòng.

Trần Gia Bảo: 17 tuổi, trị giá 50.000 euro - lọt tốp cầu thủ U17 đắt giá nhất châu Á
Thể thao

Trần Gia Bảo: 17 tuổi, trị giá 50.000 euro - lọt tốp cầu thủ U17 đắt giá nhất châu Á

Thể thao

Từ những trận đấu ấn tượng tại V.League cho đến màn trình diễn xuất sắc tại các giải đấu quốc tế, Trần Gia Bảo đã chứng minh được tài năng vượt bậc, khiến cả những chuyên gia bóng đá cũng phải ngả mũ thán phục.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Quốc hội: "Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành"

Chủ tịch Quốc hội: 'Chưa có đất nước nào người dân trải chiếu ngoài đường 2 ngày chờ xem diễu binh, diễu hành'

2

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

3

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

LĐBC Thế giới (FIVB) “giải cứu” Đặng Thị Hồng?

4

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

5

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư

Một xã của TP Hải Phòng, trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ đang hút các nhà đầu tư