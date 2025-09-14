Người mù 20 năm thấy ánh sáng nhờ cấy "răng vào mắt"

Brent Chapman, 32 tuổi, sinh sống tại thành phố Vancouver, Canada, mất thị lực từ năm 13 tuổi do hội chứng Stevens-Johnson – một bệnh lý hiếm gặp gây tổn thương nghiêm trọng đến mắt. Trong suốt 20 năm, anh sống trong bóng tối, không ngừng tìm kiếm các phương pháp điều trị để phục hồi thị lực. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực đều không mang lại kết quả lâu dài.

Khi gần như mất hết hy vọng, Brent Chapman quyết định liên hệ với tiến sĩ Greg Moloney – chuyên gia nhãn khoa tại Bệnh viện Mount Saint Joseph ở Vancouver. Tại đây, tiến sĩ Moloney đã đề xuất thực hiện một ca phẫu thuật đặc biệt có tên khoa học là osteo-odonto-keratoprosthesis, hay còn được biết đến với tên gọi “răng trong mắt”.

Phương pháp này được nghiên cứu từ những năm 1960, đến nay chỉ mới áp dụng cho vài trăm người trên toàn thế giới. Kỹ thuật này gồm nhiều bước phức tạp. Đầu tiên, các bác sĩ sẽ nhổ một chiếc răng của chính bệnh nhân, mài phẳng và khoan một lỗ nhỏ ở giữa. Sau đó, thấu kính nhân tạo được gắn vào lỗ này. Toàn bộ cấu trúc bao gồm răng và thấu kính sẽ được cấy vào phần trước của nhãn cầu.

Theo tiến sĩ Greg Moloney, việc dùng chính chiếc răng của bệnh nhân là yếu tố quyết định thành công. Vì răng là mô tự thân, cơ thể ít có nguy cơ đào thải, nhờ đó tăng khả năng thích nghi và duy trì lâu dài chức năng của thấu kính. Dù đây là phương pháp chưa phổ biến và có phần kỳ lạ, ông cho rằng nó có thể mở ra cơ hội mới cho những người đã mất hoàn toàn thị lực do tổn thương bề mặt nhãn cầu.





Brent Chapman, sống tại Canada, đã có lại thị lực sau hai thập kỷ mù lòa nhờ một ca phẫu thuật đặc biệt mang tên “răng vào mắt”. TMZ.

Brent Chapman ban đầu tỏ ra nghi ngờ về hiệu quả của ca phẫu thuật. Tuy nhiên, anh vẫn quyết định thử, với tâm lý không còn gì để mất. Kết quả mang lại khiến chính anh cũng không tin nổi. Ngay sau khi tỉnh dậy, anh đã có thể nhìn thấy bàn tay mình di chuyển trước mặt. Sau quá trình hồi phục, mắt phải của anh đạt thị lực 3/10 – điều anh chưa từng mơ đến sau 20 năm mù lòa.



Brent Chapman chia sẻ cảm xúc đầu tiên sau ca phẫu thuật: “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Thị lực quay trở lại và đó là cả một thế giới hoàn toàn mới. Tôi đã không thực sự nhìn vào mắt ai đó suốt hai thập kỷ”. Với anh, việc được nhìn thấy lại không chỉ là chiến thắng về mặt thể chất mà còn là sự khởi đầu của một cuộc sống khác, sống đúng nghĩa.

Câu chuyện của Chapman nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội tại Canada. Nhiều người dùng bày tỏ sự xúc động và cảm phục. Một người viết: “Ai là người đầu tiên nghĩ ra việc lấy răng đặt trong mắt quả thật là thiên tài. Cảm ơn nhà khoa học và hệ thống y tế đã giúp anh ấy tìm lại ánh sáng”. Người khác bày tỏ sự biết ơn với khoa học: “Nếu không có những bộ óc dám nghĩ khác và dám thử, chúng ta đã không có được những kỳ tích như thế này. Tôi rất mừng cho anh ấy”.

Ca phẫu thuật “răng trong mắt” không chỉ khẳng định sức mạnh của y học hiện đại mà còn cho thấy tiềm năng của các phương pháp tưởng chừng phi thực tế nếu được nghiên cứu nghiêm túc và áp dụng đúng trường hợp. Mặc dù phẫu thuật này chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng nó tạo ra một cột mốc đặc biệt trong điều trị các bệnh lý mắt phức tạp.

Trường hợp của Chapman cũng là minh chứng rõ ràng cho sự kiên trì và nghị lực sống. Trong suốt hai thập kỷ mất thị lực, anh không từ bỏ. Dù nhiều lần thất vọng với các phương pháp điều trị trước đó, anh vẫn tiếp tục tìm kiếm hy vọng. Và khi cơ hội đến, anh nắm lấy, sẵn sàng thử thách bản thân một lần nữa.

Brent Chapman giờ đây không chỉ được biết đến là người đầu tiên ở Vancouver trải qua ca phẫu thuật “răng trong mắt”, mà còn là biểu tượng sống cho những người đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Anh truyền cảm hứng cho những người từng nghĩ rằng bóng tối là mãi mãi, rằng cơ hội luôn hiện diện với những ai không từ bỏ.

Câu chuyện của anh cũng thúc đẩy giới y khoa tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các phương pháp điều trị thị lực đặc biệt. Tiến sĩ Greg Moloney cho biết, ông mong muốn nhiều bệnh nhân khác có thể tiếp cận với kỹ thuật này, miễn là đáp ứng đủ tiêu chí và được tư vấn kỹ lưỡng.

Tại Canada, hệ thống chăm sóc sức khỏe công hoạt động hiệu quả cũng góp phần quan trọng giúp các ca phẫu thuật tiên tiến như vậy trở nên khả thi. Brent Chapman là một trong những người được thụ hưởng trực tiếp từ chính sách y tế vì người dân, trong đó bệnh nhân được đặt làm trung tâm của mọi quyết sách.

