Người phụ nữ 70 tuổi 3 năm liên tiếp vượt gần 2.000 km để chinh phục chùa Đồng, Yên Tử

Du khách dâng hương tại khu vực chùa Hoa Yên trên đường lên đỉnh Yên Tử. Do sương mù và thi thoảng có mưa phùn nên sân chùa bị ướt. Đây là ngôi chùa to và cổ kính nhất ở Yên Tử, tọa lạc ở độ cao 535 m so với mực nước biển.