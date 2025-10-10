Người tạo cầu nối đưa sản phẩm OCOP Việt Nam sang Úc

Cầu nối đưa OCOP vào Úc

Mới đây, ông Nguyễn Ngọc Luận - Giám đốc Công ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn Cầu, nổi tiếng với thương hiệu cà phê nông sản Meet More đã ra mắt một văn phòng giao dịch tại Úc.

Văn phòng giao dịch đặt tại 77 Derrimut Drive, VIC 3026. Đây là trung tâm kết nối, hỗ trợ phân phối và chăm sóc khách hàng, giúp sản phẩm Việt tiếp cận sâu rộng đến các hệ thống siêu thị, cửa hàng, chợ và các đối tác phân phối lớn.

Ông Nguyễn Ngọc Luận - chủ thương hiệu cà phê nông sản Meet More vừa ra mắt một phòng giao dịch tại Úc. Ảnh: NVCC

Theo ông Luận, việc mở văn phòng giao dịch không chỉ là bước đi chiến lược giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới phân phối các sản phẩm cà phê nông sản độc đáo, mà còn trở thành đơn vị phân phối các sản phẩm OCOP (One Commune One Product) của TP.HCM và Việt Nam tại thị trường Úc.

Ông Luận sở hữu bộ sản phẩm cà phê kết hợp nhiều nông sản của Việt Nam như khoai môn, dừa, xoài, bạc hà… tạo nên hương vị cà phê nông sản độc đáo. Đây đều là những sản phẩm OCOP 4 sao của TP.HCM.

Sản phẩm cà phê nông sản Meet More được nhiều người ưa thích và có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, SATRA, đồng thời xuất khẩu sang hơn chục nước trên thế giới.

Bộ sản phẩm cà phê nông sản độc đáo mang thương hiệu Meet More của ông Nguyễn Ngọc Luận. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Nguyễn Ngọc Luận cũng là Chủ nhiệm CLB OCOP Hóc Môn trước đây. Sau sáp nhập, huyện Hóc Môn được chia thành 4 xã là xã Hóc Môn, xã Bà Điểm, xã Xuân Thới Sơn và xã Đông Thạnh.

Ông Luận cho biết hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại cũng như hỗ trợ kinh nghiệm trong sản xuất, phát triển thị trường giữa các chủ thể OCOP của 4 xã vẫn diễn ra đều đặn, sôi nổi để cùng nhau phát triển.

Với lợi thế kết nối giao thương, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, ông đang vừa tìm kiếm, phát triển thị trường cho Meet More và các sản phẩm OCOP của các chủ thể sản xuất khác. Thời gian qua, nhiều sản phẩm khác, nổi bật là bộ sản phẩm chế biến miến lươn, bánh canh cá lóc… đạt OCOP của Cà Mèn cũng đã xuất khẩu thành công.

“Việc mở văn phòng tại Úc mở ra cơ hội cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam cùng hợp tác, giới thiệu sản phẩm đạt chuẩn OCOP đến với người tiêu dùng quốc tế, đặc biệt là thị trường Úc. Đây là một trong những cộng đồng người Việt đông đảo và sôi động nhất”, ông Luận nói.

Kỳ vọng OCOP vươn ra thế giới

Ông Luận đánh giá nhiều sản phẩm của doanh nghiệp TP.HCM hiện nay rất được chăm chút, từ ý tưởng mới, sản phẩm mới, bao bì đẹp mắt đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Với lợi thế về nghiên cứu phát triển sản phẩm, hàm lượng giá trị gia tăng cao, các sản phẩm đều rất phù hợp xuất khẩu.

Tuy nhiên, ông cho rằng thương hiệu của sản phẩm Việt, nông sản Việt trên thị trường quốc tế chưa cao. Đặc biệt, trong các bối cảnh nhiều biến động như hiện nay, hàng Việt, nông sản Việt đang thiệt thòi hơn so với hàng hóa các nước.

Theo ông, Chương trình OCOP đang được Việt Nam triển khai khá thành công, điểm đặc biệt là các sản phẩm OCOP được công nhận theo bộ tiêu chuẩn chung quốc gia đã được sàng lọc kỹ lưỡng.

Do đó, ông kiến nghị có thể lấy sản phẩm OCOP làm thương hiệu quốc gia để đi quảng bá, xúc tiến thương mại, từ đó, đối tác, khách quốc tế biết đến sản phẩm OCOP, hàng Việt Nam.

“Tôi cho rằng vai trò của Tham tán thương mại rất quan trọng. Khi xác định lấy OCOP là sản phẩm mang thương hiệu quốc gia thì Tham tán thương mại Việt Nam tại các nước phải tích cực quảng bá, giới thiệu để doanh nghiệp, đối tác hiểu về OCOP thay vì chỉ nói một cách chung chung, mơ hồ trong các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế hiện nay”, ông Luận nói.

Với kinh nghiệm phát triển thị trường, mở văn phòng tại Úc, đồng thời kiến nghị cần hỗ trợ, xây dựng OCOP thành thương hiệu quốc gia, ông tin rằng chất lượng, bản sắc riêng của sản phẩm OCOP Việt sẽ được đón nhận nồng nhiệt, vươn xa trên phạm vi toàn cầu.