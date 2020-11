"Người vận chuyển" thu nhập triệu đồng mỗi ngày nhân dịp 20/11

Video: Nhộn nhịp thị trường hoa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Như mọi năm, cứ đến dịp ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thị trường quà tặng, hoa tươi lại trở nên sôi động hơn bởi đây là dịp mà nhiều phụ huynh, học sinh muốn thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, lòng biết ơn, yêu mến đối với các thầy cô giáo.

Mặt hàng hoa tươi vẫn là sản phẩm được nhiều học sinh, phụ huynh lựa chọn nhiều nhất để mua dành tặng các thầy cô nhân dịp 20/11 này.

Anh Nguyên là chủ tiện hoa trên phố Nghĩa Tân, Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, những ngày lễ lớn lượng khách hàng đến đặt hoa rất đông gấp 2- 3 lần so với ngày thường, tất cả nhân viên của cửa hàng đều phải luôn tay làm việc mới kịp trả đơn cho khách hàng. "Tuy năm nay lượng khách có giảm hơn do với năm các năm trước vì lý do kinh tế, dịch bệnh, bão lũ, nhưng truyền thống văn hóa tôn sư trọng đạo của người Việt Nam rất lớn nên những ngày dù có như thế nào họ vẫn dành tặng cho thầy cô của mình một bó hoa để thể hiện lòng biết ơn", anh Nguyên nói thêm. Giống như cửa hàng anh Nguyên, chị Nguyễn Thị Đông có cửa hàng bán hoa trên phố Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Từ sáng đến giờ chúng tôi phải luôn tay bó hoa cho khách hàng, các shipper liên tục đến lấy hàng đem đi giao, những ngày này nhà tôi phải thuê thêm người để kịp làm hoa cho khách hàng".