Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh - Haxaco vừa công bố thông tin cho biết kế hoạch đấu giá lô đất có diện tích 6.283m2 tại mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TP.HCM không thể diễn ra như đúng kế hoạch, vì không có nhà đầu tư quan tâm.

Theo kế hoạch, Haxaco sẽ tiến hành đấu giá lô đất này vào hôm nay 5/8, thông qua đơn vị tổ chức đấu giá là Chi nhánh TP.HCM của Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam.

Mức giá khởi điểm của lô đất được doanh nghiệp đưa ra là không thấp hơn 1.130 tỷ đồng, tương đương khoảng 180 triệu đồng/m2.







Haxaco được biết đến là doanh nghiệp phân phối xe Mercedes có thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Ảnh: Haxaco

Đơn vị tổ chức đấu giá Chi nhánh TP.HCM của Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam cho biết đến hết thời hạn nhận hồ sơ ngày 31/7 nhưng không có ai mua hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá và nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

Do đó, phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào hôm nay ngày 5/8 phải hủy bỏ.

Lô đất 6.283 m2 được Haxaco mang đi đấu giá nằm tại mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TP.HCM. Đây cũng là khu vực có hàng loạt showroom ô tô ở cửa ngõ dẫn vào trung tâm TP.HCM.

Về nguồn gốc lô đất, lô đất này vốn là hai thửa liền kề được Haxaco mua lại và hợp nhất như hiện nay.

Năm 2022, Haxaco nhận chuyển nhượng khoảng 5.800m2 từ Công ty CP Đầu tư N&T và một cá nhân với tổng giá trị tối đa 470 tỷ đồng. Mục tiêu của doanh nghiệp là triển khai một dự án khu phức hợp kinh doanh ô tô kết hợp văn phòng và căn hộ cao cấp.

Đến cuối năm 2024, Haxaco tiếp tục mua phần đất còn lại từ “người nhà” Chủ tịch HĐQT Haxaco Đỗ Tiến Dũng và hợp nhất thành khu đất gần 6.300 m2 như hiện nay.

Nếu bán thành công với giá khởi điểm 1.130 tỷ đồng, Haxaco sẽ ghi nhận khoản lãi hàng trăm tỷ đồng chỉ sau 3 năm.

Showroom Haxaco trên đường Võ Văn Kiệt, TP.HCM. Ảnh: HAX

Haxaco là nhà phân phối chính hãng đầu tiên của thương hiệu xe sang Mercedes‑Benz tại Việt Nam. Doanh nghiệp này còn kinh doanh các dòng xe Mercedes‑Benz chính hãng đã qua sử dụng, kinh doanh phụ tùng và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa.

Haxaco cũng được biết đến là doanh nghiệp phân phối xe Mercedes có thị phần lớn nhất tại Việt Nam. Gần đây, doanh nghiệp còn tiếp tục mở rộng phân phối ô tô MG.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Haxaco ghi nhận doanh thu gần 1.988 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 40 tỷ đồng, giảm tới 42% so với cùng kỳ.

Chủ tịch HĐQT Haxaco Đỗ Tiến Dũng cho biết thị trường xe sang trong quý II/2025 gặp nhiều áp lực bởi xu hướng suy giảm chung và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong phân khúc cao cấp. Những yếu tố này tạo sức ép lên doanh thu của doanh nghiệp.