Chỉ chi tiêu 30% thu nhập, cô gái Đà Nẵng chi tiền tỷ xây nhà báo hiếu bố mẹ

Xây nhà đẹp để ba mẹ thoát khỏi cảnh hứng nước mưa do nhà dột



Mặt tiền căn nhà cũ. Ảnh: NVCC

Cô con gái hiếu thảo - chủ đầu tư căn nhà đẹp đó có tên là Thuỵ Ân (28 tuổi, ở Đà Nẵng). Ân chia sẻ: "Ngôi nhà 26 năm của gia đình mình ở đã rất cũ, và vào mùa mưa thường bị dột và ba mình luôn phải dùng gần 10 chiếc thau để hứng nước. Dù vậy, mình chưa từng nghĩ sẽ xây nhà vào năm nay vì bản thân muốn có tiền dư giả hơn mới xây. Nhưng cuộc đời đúng là không biết trước được điều gì", Ân cho hay.

Mặt tiền căn nhà mới. Ảnh: NVCC

Đến tháng 9/2021, nhà dột, ngập nước trong khi mẹ cô vẫn đang yếu do vừa xuất viện và ba cô ngày một lớn tuổi, cô nhận ra: "Hóa ra ba mẹ không còn nhiều thời gian đến lúc mình kiếm được nhiều tiền nữa".

Lúc này, cô quyết định dùng hết số tiền đã để dành được sau 3 năm đi làm du lịch để xây lại nhà, giúp mùa mưa sắp tới ba mẹ không lo nhà dột ướt. Thụy Ân tự đánh giá quyết định đập đi xây lại nhà khi bản thân đang thất nghiệp là liều lĩnh nhưng cô không hối hận. Với không gian sống mới, bước vào nhà là khoảng sân nhỏ với xích đu và cây hoa giấy, gợi đến hình ảnh nhà ở Santorini, Hy Lạp.

Công năng của căn nhà đẹp của con gái xây báo hiếu bố mẹ

Ngôi nhà hai tầng có diện tích 90m2, 3 phòng ngủ. "Dù có các ý kiến trái chiều khi mình xây nhà lúc thất nghiệp do dịch bệnh Covid, nhưng mình không quá bận tâm do biết rõ mình cần phải xây lại nhà vì nhà đã quá cũ. Toàn bộ số tiền xây lại nhà đều do mình tiết kiệm được chứ không vay mượn hay được ai hỗ trợ.

Mỗi tháng đi làm, lĩnh mức lương không cố định do du lịch là ngành nghề hơi bấp bênh nhưng khi chăm chỉ, mình có mức lương không dưới 8 con số mỗi tháng. Dù kiếm được, nhưng mình thường chỉ tiêu 30 % lương, tương đương 10 triệu đồng là thoải mái sinh hoạt và tiết kiệm 70% lương còn lại'", Ân cho hay.

Phòng khách chật chội, thiếu sáng trước đây. Ảnh: NVCC

Phòng khách sau khi xây lại trở nên bừng sáng với tông màu tường sáng kết hợp với nội thất hài hoà. Ảnh: NVCC

Ý tưởng làm nhà được cô gái lên kế hoạch từ tháng 11/2021 và sau Tết, nhà đã được xây mới, hoàn thiện trong 4 tháng. Hiện tại, gia đình cô đã dọn vào ở được một thời gian. "Mình muốn không gian sống mới không chỉ thoát mưa dột mà còn tiện nghi để ba mẹ sử dụng", cô nói.

Căn bếp cũ của gia đình Ân trước đây. Ảnh: NVCC

Căn bếp mới có thiết kế tối giản, gọn gàng. Ảnh: NVCC

Phần nội thất, Thụy Ân tự nghiên cứu trên Instagram, Pinterest để lên ý tưởng và decor. Cô định hình phong cách Scandinavian (phong cách Bắc Âu), sau đó tìm hiểu nét đặc trưng của nó, tìm tới một mô típ trang trí nội thất để tổng thể nhà ở không rời rạc.

Phòng ngủ nhỏ chật chội , ẩm thấp của Thụy Ân trước đây. Cứ vào mùa mưa là lại bị dột. Ảnh: NVCC

Phòng ngủ hiện tại của Ân. Giường của cô có hai lối đi và cô chọn đóng tủ kịch trần để tối ưu diện tích lưu trữ đồ đạc. Ảnh: NVCC

Phòng ngủ của ba mẹ Thuỵ Ân. Ảnh: NVCC

Điều mà Thụy Ân tâm đắc khi làm nhà là mọi ngóc ngách của ngôi nhà đều đón nắng gió tốt, không bị ẩm mốc như nhà cũ.



Cầu thang đón nắng ngập tràn qua giếng trời, giúp nhà phố thông thoáng. Ảnh: NVCC

Điều thuận lợi trong quá trình làm nhà là Thụy Ân được toàn quyền quyết định mọi thứ. Và vì cô đang thất nghiệp nên có nhiều thời gian lo lắng chuyện nhà cửa, chăm chút cho công trình.

"Tính mình không làm thì thôi chứ khi đã muốn làm, mình sẽ đầu tư rất nhiều chất xám cho công việc. Mình muốn nhà ở tạo cảm giác thoải mái, có phần khác biệt với các nhà phố đô thị điển hình. Mình tìm tòi mọi thứ chứ không giao phó hết cho đơn vị thi công. Vì vậy, Mình có thể chủ động được những vấn đề liên quan đến xây dựng. Nếu có thắc mắc, Mình sẽ trao đổi với bên nhà thầu kịp thời", Nữ 9X chia sẻ.

Góc pha cà phê. Ảnh: NVCC

Decor nội thất xinh xắn trong nhà. Ảnh: NVCC

Cận cảnh phòng ngủ của Thuỵ Ân. Ảnh: NVCC

Phòng vệ sinh với các thiết bị sáng màu mang lại cảm giác thoáng rộng. Ảnh: NVCC

Công trình được xây lại và hoàn thiện hết 1,3 tỷ đồng, trong đó 650 triệu đồng xây dựng phần thô, 650 triệu đồng để hoàn thiện nhà (nội thất, thiết bị) và tiền thiết kế là 11 triệu đồng.

"Mình mong qua câu chuyện của bản thân mình, sẽ đem lại động lực cho các bạn trẻ và nhất là con gái rằng chúng ta vẫn có thể tự xây được nhà, chứ không riêng gì đàn ông con trai mới làm được", Ân nhắn nhủ.