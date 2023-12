Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tối và đêm 23/12, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - trật tự, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn.