Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 18 đến 20/9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.