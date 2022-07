Tình hình sức khỏe của An An đã xấu đi nhanh chóng trong những tuần gần đây, ăn ít dần và sau đó từ chối thức ăn, dù đã được các nhân viên chăm sóc tích cực. Ngoài ra An An bị cao huyết áp, một tình trạng sức khỏe phổ biến ở gấu trúc già. Ảnh: CNN.