Nhìn lại những hình ảnh lịch sử khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Bộ quần áo ka ki giản dị Bắc mặc trong ngày lễ Độc lập do ông Phú Thịnh chủ hiệu may có tiếng ở phố Hàng Quạt may. Khi ông Vũ Đình Huỳnh, nguyên là thư ký lễ tân mang đến xin ý kiến Bác, Bác nói: “Tôi mặc xuềnh xoàng thôi. Không len, dạ đắt tiền làm gì, cốt tươm tất giản dị, không phải cà vạt cổ cồn là tốt”. Ảnh: TTXVN.