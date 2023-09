Những hình ảnh do New York Post ghi lại cho thấy một người phụ nữ Honduras bò qua hàng rào dây thép gai cùng ba con trai để vượt qua biên giới đến Eagle Pass, bang Texas (Mỹ). Cô cố gắng dùng thân mình che chắn cho con nhỏ khỏi những chiếc gai nhọn. Ảnh: New York Post.