Những bức ảnh chụp dưới nước đẹp nhất được công bố

"Nghệ thuật An toàn Dưới nước" là cuộc thi ảnh quốc tế do Underwater Photography Guide tổ chức. Cuộc thi có tổng cộng 12 hạng mục, đã nhận được hàng nghìn tác phẩm dự thi từ 79 quốc gia trên thế giới. Edwar Herreno là nhiếp ảnh gia được vinh danh chiến thắng chung cuộc với tác phẩm "Giải tỏa hy vọng". Bức ảnh chụp con cá mập đầu búa ngoài khơi quần đảo Galapagos này cũng giúp anh giành giải nhất hạng mục "Bảo tồn dưới nước". Edwar lúc đó đang chăm sóc cá non trong Dự án bảo tồn cá mập đầu búa, hiện là loài cực kỳ nguy cấp.