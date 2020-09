Non nước Cao Bằng lọt top 9 điểm đến có tầm nhìn đẹp nhất Châu Á

Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng, Việt Nam: Non nước Cao Bằng là công viên địa chất quốc gia có diện tích hơn 3.275 km², thuộc tỉnh Cao Bằng. Đây là nơi mang giá trị lịch sử 500 triệu năm của Trái đất, với khung cảnh tuyệt đẹp của thác nước, hồ và các loài thực vật đa dạng. Ngày 12/4/2018, Non nước Cao Bằng được UNESCO chính thức công nhận là công viên địa chất toàn cầu thứ 2 tại Việt Nam, sau Cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Shutterstock.