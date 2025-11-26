Nông dân một xã ở Hải Phòng ra quân diệt con vật quái ác, chuyên phá hoại đồng ruộng để làm một việc quan trọng này

Theo thông tin từ UBND xã Kiến Hải, thực hiện Kế hoạch về triển khai “Tuần lễ diệt chuột” và “Tháng làm thủy lợi nội đồng” vụ đông xuân 2025 – 2026, các thôn dân cư trên địa bàn xã đã đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ. Chiến dịch được triển khai từ ngày 22/11 đến ngày 30/12/2025.

Gạo Việt Nam chuyển hướng bán sang châu Phi, Trung Đông khi Philippines cấm nhập khẩu, vì sao giá gạo Thái Lan vẫn tăng?

Lãnh đạo xã Kiến Hải chỉ đạo “Tuần lễ diệt chuột” và “Tháng làm thủy lợi nội đồng”.

Đây, trà rau sớm đang tăng giá tốt nhất ở Hải Phòng (địa phận Hải Dương), nhà nào nhổ su hào, cắt bắp cải bán giá hời

Ngay trong ngày đầu ra quân, 37 thôn, dân cư đã huy động lực lượng nhân dân tham gia diệt chuột bằng phương pháp thủ công, kết hợp tổng dọn vệ sinh, nạo vét, vớt bèo và khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng.

Kết quả, toàn xã đã diệt bắt hơn 1.050 con chuột (theo kế hoạch tiêu diệt 6.000 con) và vệ sinh, xử lý hơn 6.500 mét kênh mương, bảo đảm dòng chảy thông suốt phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thứ cá đồng xưa rẻ rề, bơi cả đàn dưới ao, cả bầy ngoài ruộng, ai ngờ nấu canh bén vị, ăn vào giúp điều hòa huyết áp

Việc triển khai “Tuần lễ diệt chuột” có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp của xã Kiến Hải.

Chuột là đối tượng gây hại phổ biến, gây thiệt hại trực tiếp đến năng suất cây trồng, đặc biệt trong giai đoạn gieo mạ và chăm sóc lúa vụ đông xuân.

Tổ chức diệt chuột đồng loạt giúp giảm thiểu thiệt hại, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch hại, bảo vệ an toàn diện tích gieo trồng của địa phương.

Chuyện cưới vợ ly kỳ "gay cấn" của Đức Thánh Trần Hưng Đạo, lấy công chúa trưởng của chú ruột là vua Trần Thái Tông

Đồng thời, phong trào còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, phát huy tinh thần tự quản của nhân dân trong bảo vệ sản xuất, tạo khí thế thi đua giữa các thôn dân cư, hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững và hiệu quả.

Theo kế hoạch, trong suốt thời gian triển khai chiến dịch, xã Kiến Hải sẽ tiến hành cải tạo, nạo vét, vớt bèo, dọn cỏ và làm sạch 28 công trình thủy lợi nội đồng với tổng chiều dài hơn 16.136 mét kênh tưới tiêu.

Công tác thủy lợi nội đồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động nguồn nước tưới, hạn chế sâu bệnh và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất vụ Đông – Xuân 2025 – 2026.