Nông dân một xã ở Hải Phòng ra quân diệt con vật quái ác, chuyên phá hoại đồng ruộng để làm một việc quan trọng này

Chuyện sinh nở trong hoàng cung Nga ẩn chứa bí mật gì?
Việc sinh con trong giới hoàng gia châu Âu là sự kiện bán công khai thì ở Nga, chuyện này riêng tư hơn.
Theo thông tin từ UBND xã Kiến Hải, thực hiện Kế hoạch về triển khai “Tuần lễ diệt chuột” và “Tháng làm thủy lợi nội đồng” vụ đông xuân 2025 – 2026, các thôn dân cư trên địa bàn xã đã đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ. Chiến dịch được triển khai từ ngày 22/11 đến ngày 30/12/2025.
Ngay trong ngày đầu ra quân, 37 thôn, dân cư đã huy động lực lượng nhân dân tham gia diệt chuột bằng phương pháp thủ công, kết hợp tổng dọn vệ sinh, nạo vét, vớt bèo và khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng.
Kết quả, toàn xã đã diệt bắt hơn 1.050 con chuột (theo kế hoạch tiêu diệt 6.000 con) và vệ sinh, xử lý hơn 6.500 mét kênh mương, bảo đảm dòng chảy thông suốt phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Việc triển khai “Tuần lễ diệt chuột” có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp của xã Kiến Hải.
Chuột là đối tượng gây hại phổ biến, gây thiệt hại trực tiếp đến năng suất cây trồng, đặc biệt trong giai đoạn gieo mạ và chăm sóc lúa vụ đông xuân.
Tổ chức diệt chuột đồng loạt giúp giảm thiểu thiệt hại, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch hại, bảo vệ an toàn diện tích gieo trồng của địa phương.
Đồng thời, phong trào còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, phát huy tinh thần tự quản của nhân dân trong bảo vệ sản xuất, tạo khí thế thi đua giữa các thôn dân cư, hướng tới nền nông nghiệp an toàn, bền vững và hiệu quả.
Theo kế hoạch, trong suốt thời gian triển khai chiến dịch, xã Kiến Hải sẽ tiến hành cải tạo, nạo vét, vớt bèo, dọn cỏ và làm sạch 28 công trình thủy lợi nội đồng với tổng chiều dài hơn 16.136 mét kênh tưới tiêu.
Công tác thủy lợi nội đồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động nguồn nước tưới, hạn chế sâu bệnh và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất vụ Đông – Xuân 2025 – 2026.
Việc Cuba trồng lúa thành công có sự hỗ trợ của các chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam trong Dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba. Nhiều giống lúa VIBA (viết tắt của Việt Nam và Cuba) đã được các kỹ sư nông nghiệp hai nước Việt Nam-Cuba nghiên cứu thành công và cho năng suất cao, giúp đất nước Cuba anh em từng bước tự chủ về an ninh lương thực.