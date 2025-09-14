'Nữ tướng' ngành chè Thái Nguyên và hành trình 2 thập kỷ đưa trà Việt vươn xa

Xã hội

Theo Bộ Nội vụ, muốn vào công chức lao động phải có đủ 5 năm công tác và đang trong biên chế. Thời gian làm việc có thể cộng dồn, nhưng phải chưa từng nhận BHXH 1 lần.