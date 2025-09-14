'Nữ tướng' ngành chè Thái Nguyên và hành trình 2 thập kỷ đưa trà Việt vươn xa

Những cuộc hội ngộ xúc động trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam"
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hành trình 80 năm hạt gạo Việt Nam” sẽ là cuộc hội ngộ xúc động của những nhà nông học, nhà giáo...
Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên được tổ chức với nhiều nội dung quan trọng. Trọng tâm của hội nghị là đánh giá công tác Hội sau sáp nhập, triển khai các nhiệm vụ trước mắt và chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ mới.