Diện mạo ấn tượng tại nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh tạo nên sức hút đặc biệt

Xem phim, tôi mới hiểu vì sao anh họ hay sang nhà thì thầm với bố mình: Thật may mắn khi có người bố như vậy!
Tôi học được ở bố nhiều điều!
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày qua, sóng lớn liên tiếp khoét sâu vào bờ, khiến nhiều đoạn bờ biển Hội An – Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng, kéo dài hàng trăm mét; các tuyến kè tạm bằng bao cát, cọc tre nhanh chóng bị đánh sập, nhiều nhà hàng và villa ven biển đứng trước nguy cơ bị sóng nuốt chửng.