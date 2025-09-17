Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 17/09/2025 07:51 GMT+7

Ở Cà Mau có vùng biển Khai Long, bất ngờ đẹp như phim thế này đây

Huỳnh Lâm Thứ tư, ngày 17/09/2025 07:51 GMT+7
Từ lâu, bãi biển Khai Long, thuộc ấp Khai Long, xã Ðất Mũi, tỉnh Cà Mau được biết đến như một bãi biển hoang sơ, có vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Mũi Cà Mau. Không ngờ, sắp tới Khai Long sẽ là nơi hội tụ của những công trình mang tầm thế kỷ, làm cho “Mũi con tàu Tổ quốc” bừng sáng chưa từng có.
Theo truyền thuyết, vùng biển Khai Long là bãi đẻ của rồng. Rất nhiều bầy rồng được sinh nở tại đây.

Hàng nghìn năm trước, một bầy rồng trưởng thành bay ra trầm mình xuống Hạ Long, một con đáp xuống Bái Tử Long, một con bay vào Thăng Long và đáp xuống Long Biên.

Rồng quẫy đuôi đã làm sóng cuộn sáng ngời đảo Bạch Long Vĩ. Một bầy rồng khác, con ghé xuống Long Xuyên, con ghé Vĩnh Long, con đáp xuống Long Hồ, một số con dừng lại các nơi như Long An, Phước Long, Long Thành, Long Bình, Long Ðất, số còn lại theo sông Cửu Long ngược lên thượng nguồn để liên tục khuấy đục dòng sông, đưa về biển Ðông một lượng phù sa khổng lồ, xuôi về bồi lắng làm cho Mũi Cà Mau trở thành “Mầm đất tươi non!”...

Mấy năm qua, tại bãi biển Khai Long, trên đường đến Mũi Cà Mau, người ta tạc hai con rồng cực lớn, màu vàng rực, ghi dấu vết tích nghìn xưa, vươn mình đón chào du khách từ khắp mọi miền đến với vùng đất, vùng rừng cuối trời Tổ quốc.

Vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc của bãi biển Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Ảnh: HUỲNH LÂM

Vùng biển Khai Long cách đô thị Cà Mau 130 km, có khu du lịch hấp dẫn nằm ven hệ sinh thái rừng ngập mặn thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau, có hệ thực vật, động vật đa dạng.

Ðến Ðất Mũi, sau khi thăm Cột mốc Quốc gia mang số hiệu là GPS0001 - đây là điểm cực Nam trên đất liền của Việt Nam và là biểu tượng địa lý quan trọng - du khách được khám phá nhiều hoạt động thú vị như đi xuyên qua những cánh rừng ngập mặn nguyên sinh với các loài cây đặc trưng là đước, mắm, sú, vẹt...

Mọi người có thể hoá thân thành ngư dân chèo xuồng len lỏi trong rừng đước, thực hiện các hoạt động trải nghiệm như lội rừng bắt tôm, bắt ốc, bắt cua, bắt cá, giăng lưới để cảm nhận được sự trù phú của vùng đất này.

Ðứng ở bãi biển Khai Long, du khách có thể ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ của cụm đảo Hòn Khoai hùng vĩ, nơi khi xưa chiến sĩ cộng sản Phan Ngọc Hiển cùng đồng đội làm nên chiến thắng khởi nghĩa Hòn Khoai vào ngày 13/12/1940 lịch sử.

Ở đây, du khách cũng có thể ngắm nhìn dự án Nhà máy Ðiện gió Khu Du lịch Khai Long giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 14/1/2016, xây dựng trên diện tích đất liền và mặt biển trên thềm lục địa hơn 2.000 ha, công suất 100 MW, tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng...

Vùng biển Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau - Ðiểm hẹn của khát vọng. Ảnh HUỲNH LÂM

Ðiều đặc biệt độc đáo không nơi nào có được, đó là “đất biết nở và rừng biết đi”. Ðây là câu nói vui, còn sự thật là mỗi năm phù sa của hai dòng hải lưu Ðông Nam và Tây Nam tích trữ cho mũi Cà Mau một bãi bồi hết sức rộng lớn và cây rừng lấn ra biển trên dưới 100 m.

Tại Khu Du lịch Ðất Mũi có treo tẩm “An Nam Ðại quốc hoạ đồ” được vẽ và xuất bản vào năm 1838, do Giám mục Jean Louis Taberd thực hiện. Bản đồ này được in trong cuốn từ điển tiếng Latinh - Việt của ông và ghi lại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam (*).

Du khách sẽ hiểu cụ thể rằng, vùng cực Nam Tổ quốc, đất và rừng luôn luôn mở rộng, không hề dừng lại ở vị trí ban đầu. Chưa được 200 năm, từ “Mũi Ông Ðốc”, bây giờ là “Mũi Cà Mau”, chiều dài đã tăng gần 20 km.

Cùng với cả nước, vùng đất cực Nam Tổ quốc đang đứng trước thời khắc lịch sử “nghìn năm có một”, khi hàng loạt công trình quy mô lớn được Trung ương triển khai, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trên quê biển Cà Mau...

Tiến theo con đường phát triển hùng mạnh của cha ông, chúng ta đang tiến hành xây dựng những công trình lịch sử tại bãi biển Khai Long, Ðất Mũi, Hòn Khoai... Quả tình đây là điểm hẹn khát vọng từ bao đời của dân tộc ta.

Niềm vui, nỗi mừng cứ trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ trong mỗi trái tim người Cà Mau, người Việt Nam. Càng hiểu rõ quá khứ, chúng ta càng vững vàng niềm tin vào tương lai tươi sáng.

(*) Ðây là một bản đồ đặc biệt, trước tiên là bởi tên của nó. Bản đồ do một giám mục người Pháp thực hiện, nhưng tên của bản đồ được viết bằng 3 ngôn ngữ: chữ Hán, An Nam đại quốc hoạ đồ (chữ Quốc ngữ) và Tabula Geographicaimperii Anamitici (chữ Latinh), trong khi tất cả địa danh trên bản đồ, kể cả các địa danh thuộc Trung Hoa, Lào và Campuchia, đều được viết bằng chữ Quốc ngữ, còn chú dẫn (legenda) thì sử dụng cả chữ Quốc ngữ, chữ Latinh), và chữ Pháp.

Theo: Báo Cà Mau

