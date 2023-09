Cho tới thời điểm này, những câu trả lời cho câu hỏi "Vì sao người Philippines yêu bóng rổ?" chỉ mang tính tương đối. Nhưng trong cuốn "Rooting for the Underdog: Spectatorship and Subalternity in Philippine Basketball," tác giả Lou Antolihao cho rằng người Phillippines tin rằng đây là cách duy nhất để họ đánh bại những quốc gia lớn hơn. Ảnh: Reuters.