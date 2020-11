Phố Cửa Bắc im lìm sau khi phát hiện quả bom nặng 340 kg

Video: Phát hiện quả bon trên phố Cửa Bắc.

Tối ngày 28/11, trong lúc công nhân thi công tại công trình trụ sở Công ty truyền tải điện 1, địa chỉ số 15 Cửa Bắc (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) công nhân đã phát hiện một quả bom nằm sâu dưới lòng đất. Được biết, quả bom nặng 340 kg, đường kính 35 cm, dài hơn 100 cm. Ngay sau đó, UBND phường Trúc Bạch đã triển khai lực lượng khoanh vùng bảo vệ, ứng trực 24/24h và phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận kiểm tra, báo cáo Bộ tư lệnh Thủ đô. Công an phường Trúc Bạch đã phong tỏa các con phố xung quanh khu vực phát hiện quả bom, không cho người dân đi lại để đảm bảo an toàn. Theo lãnh đạo UBND quận Ba Đình, Bộ Tư lệnh thủ đô thông tin khả năng bom lớn nên sẽ thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc Phòng. Công trình xây dựng trụ sở công ty truyền tải điện 1 tại số 15 phố Cửa Bắc nằm đối diện trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trước đây chính là nhà máy điện Yên Phụ từng bị Mỹ đánh bom trong thời chiến tranh, rất có thể quả bom này sót lại từ thời đó. Hiện tại lực lượng chức năng đã di chuyển qủa bom đến nơi an toàn và xử lý theo thẩm quyền. Sáng 29/11, liên quan đến quả bom phát hiện tại phố Cửa Bắc, trao đổi với báo chí, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết đơn vị đã cử cán bộ bảo vệ và phong tỏa khu vực nơi phát hiện quả bom. Phố Cửa Bắc lác đác người dân đi lại kể từ khi phát hiện quả bom 340 kg. Sinh sống đối diện công trường nơi phát hiện quả bom, bà Nguyễn Thị Huệ cho biết: "Ban đầu tâm lý có phần lo lắng, nhưng sau có lực lượng chức năng đến phổ biến và thực hiện các biện pháp an toàn nên gia đình tôi và những người dân trong phố đều cảm thấy rất yên tâm".