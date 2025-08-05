Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Thế giới
Thứ ba, ngày 05/08/2025 16:17 GMT+7

Quan chức Campuchia, Thái Lan họp bàn chi tiết thỏa thuận ngừng bắn

+ aA -
Phương Đăng (theo Gulf Today) Thứ ba, ngày 05/08/2025 16:17 GMT+7
Các quan chức Thái Lan và Campuchia đã gặp nhau tại Malaysia vào thứ Hai để bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên của Ủy ban Biên giới chung sau khi một lệnh ngừng bắn được thiết lập vào tuần trước nhằm chấm dứt 5 ngày giao tranh đẫm máu khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 260.000 người phải sơ tán.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai (giữa) phát biểu trong buổi họp báo bên cạnh Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sau cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia tại Putrajaya, Malaysia, vào thứ Hai. Ảnh Gulf Today

Các cuộc họp kéo dài 4 ngày của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ban đầu dự kiến được tổ chức tại Campuchia. Tuy nhiên, hai bên sau đó đã đồng ý chọn Malaysia – quốc gia hiện giữ vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN – làm địa điểm trung lập cho cuộc họp, sau khi nước này đóng vai trò trung gian trong việc thiết lập lệnh ngừng bắn hồi cuối tháng trước.

Sức ép từ Mỹ góp phần chấm dứt xung đột

Lệnh ngừng bắn ngày 28/7 được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép kinh tế, cảnh báo sẽ không ký kết các thỏa thuận thương mại với hai quốc gia nếu chiến sự tiếp tục. Sau lệnh ngừng bắn, Washington đã hạ mức thuế đối với hàng hóa từ Campuchia và Thái Lan từ 36% xuống 19% kể từ ngày 1/8.

Trong cuộc họp ngày thứ Hai 4/8, hai bên tập trung vào việc thống nhất các chi tiết để ngăn ngừa nguy cơ xung đột tái diễn. Những tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ quanh các khu vực đất liền giáp ranh không nằm trong chương trình nghị sự lần này.

Mối bất hòa lịch sử

Thái Lan và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ nhiều thăng trầm suốt hàng thế kỷ. Trong thời hiện đại, phán quyết năm 1962 của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) trao quyền sở hữu khu vực đền cổ Preah Vihear cho Campuchia từng khiến quan hệ hai nước căng thẳng. Tranh chấp lãnh thổ quanh khu vực này vẫn tiếp tục kéo dài.

Giao tranh bùng phát trở lại vào năm 2011 tại Preah Vihear. Sau đó, ICJ năm 2013 đã tái khẳng định phán quyết trước đó, khiến Thái Lan không hài lòng.

Căng thẳng tiếp tục leo thang vào tháng 5 năm nay, khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong một vụ đụng độ ngắn tại vùng biên giới tranh chấp, dẫn đến hàng loạt biện pháp trừng phạt ngoại giao và thương mại giữa hai nước.

Thảo luận chi tiết về cơ chế giám sát ASEAN

Gần đây, hai vụ nổ mìn tại khu vực tranh chấp khiến binh sĩ Thái Lan bị thương – mà Bangkok cáo buộc Phnom Penh đứng sau – đã làm quan hệ ngoại giao hai bên rạn nứt nghiêm trọng và dẫn đến xung đột vũ trang bùng phát. Mỗi bên đều cáo buộc bên kia khơi mào.

Tướng Mohamad Nizam Jaffar – Tổng tư lệnh quân đội Malaysia – cho biết các cuộc thảo luận tuần này sẽ bao gồm việc hoàn tất cơ chế hoạt động và phạm vi giám sát của lực lượng giám sát ASEAN. Dù có báo cáo về một số vụ nổ súng nhỏ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, ông Nizam đánh giá đây là các “vụ việc lẻ tẻ” và cả hai bên đều thể hiện cam kết duy trì hòa bình.

Phiên họp chính của Ủy ban Biên giới chung sẽ diễn ra vào thứ Năm, do Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan – Thượng tướng Natthaphon Nakpanit – và Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Campuchia – ông Tea Seih – đồng chủ trì. Cuộc họp có sự tham dự của các quan sát viên đến từ Malaysia, Mỹ và Trung Quốc.

Tham khảo thêm

Chiến tuyến rực lửa: Nga-Ukraine bùng nổ giao tranh, hàng nghìn tên lửa, UAV dội xuống nhiều mặt trận

Chiến tuyến rực lửa: Nga-Ukraine bùng nổ giao tranh, hàng nghìn tên lửa, UAV dội xuống nhiều mặt trận

Ukraine 'ngồi trên đống lửa' trước động thái quân sự bất thường của một nước láng giềng

Ukraine 'ngồi trên đống lửa' trước động thái quân sự bất thường của một nước láng giềng

Iran nổi giận gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu

Iran nổi giận gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Vào tháng 7, EU đã áp dụng một gói trừng phạt "nghiêm khắc nhất" khác đối với Nga nhằm một lần nữa hạn chế các mặt hàng xuất khẩu chủ chốt và làm giảm thu nhập của Moscow. Kết quả thật bất ngờ: giá dầu Nga giảm xuống mức thấp nhất.

Tiết lộ sốc về số lượng lính Ukraine đào ngũ

Thế giới
Tiết lộ sốc về số lượng lính Ukraine đào ngũ

Chính trị gia Pháp thông báo chuyện nguy hiểm đang xảy ra với ông Zelensky

Thế giới
Chính trị gia Pháp thông báo chuyện nguy hiểm đang xảy ra với ông Zelensky

"Nga đã dừng lại rồi", lời thừa nhận gây sốc từ Mỹ

Thế giới
'Nga đã dừng lại rồi', lời thừa nhận gây sốc từ Mỹ

Tướng Pháp đưa ra lời cảnh báo táo bạo về Nga

Thế giới
Tướng Pháp đưa ra lời cảnh báo táo bạo về Nga

Đọc thêm

Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng giúp một thanh niên bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện kịp thời
Tin tức

Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng giúp một thanh niên bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện kịp thời

Tin tức

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời đưa một thanh niên bị nhồi máu cơ tim đến bệnh viện.

Trung Quốc sắp có viện nghiên cứu đào tạo 1.000 “nghệ nhân xiên nướng”, dân mạng tưởng đùa
Xã hội

Trung Quốc sắp có viện nghiên cứu đào tạo 1.000 “nghệ nhân xiên nướng”, dân mạng tưởng đùa

Xã hội

Một trường đại học ở Trung Quốc vừa gây xôn xao dư luận khi hợp tác thành lập Viện Nghiên cứu nướng BBQ đầu tiên của nước này, với mục tiêu đào tạo thế hệ “bậc thầy xiên nướng” chuyên nghiệp để phục vụ cho ngành công nghiệp thịt nướng hàng triệu USD.

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son
Thể thao

Tin chiều 5/8: Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son

Thể thao

Lộ diện CLB của Saudi Arabia bỏ 3 triệu USD chiêu mộ Nguyễn Xuân Son; Arsenal đàm phán bán Fabio Vieira; HLV Okiyama Masahiko của ĐT U20 nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào vòng chung kết; Son Heung-min phá kỉ lục chuyển nhượng của MLS; Bạn gái Cristiano Ronaldo đăng ảnh đeo nhẫn cưới.

Thiên tai diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ đề án phòng chống sạt lở, lũ quét
Nhà nông

Thiên tai diễn biến phức tạp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trình Chính phủ đề án phòng chống sạt lở, lũ quét

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Tờ trình gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc Phê duyệt Đề án “Phòng, chống sạt lở đất, lũ quét miền Trung và miền núi phía Bắc”. Đề án dự kiến sẽ được thực hiện tại 22 tỉnh, thành phố.

Cổ phiếu bất động sản nhà Vingroup tiếp tục 'lái sóng' thị trường
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản nhà Vingroup tiếp tục 'lái sóng' thị trường

Nhà đất

Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục dẫn sóng thị trường phiên 5/8 với mức tăng 2,61%, trong đó VIC, VHM, VRE đồng loạt bứt phá. Thanh khoản toàn thị trường chạm sát mức kỷ lục gần 70.000 tỷ đồng

'Dạy học 2 buổi/ngày phải được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2'
Xã hội

"Dạy học 2 buổi/ngày phải được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2"

Xã hội

Việc ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mĩ.

Tiến trình pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, cuộc chuyển mình toàn cầu
Nhà nông

Tiến trình pháp lý cho cây trồng chỉnh sửa gen, cuộc chuyển mình toàn cầu

Nhà nông

Nhiều quốc gia phát triển như Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu (EU), Úc và New Zealand đã có những bước đi quan trọng trong việc điều chỉnh chính sách và quy định đối với cây trồng được phát triển bằng công nghệ sinh học hiện đại, đặc biệt là công nghệ chỉnh sửa gen.

Lý do khiến đạo diễn Tất Bình mắng vợ là Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng và bạn diễn ngay giữa cảnh quay
Văn hóa - Giải trí

Lý do khiến đạo diễn Tất Bình mắng vợ là Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng và bạn diễn ngay giữa cảnh quay

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Tất Bình cho biết ông "tức điên" khi Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương và nghệ sĩ Quốc Tuấn diễn cảnh tình cảm một cách ngượng ngùng.

TikToker Phạm Thoại bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật
Tin tức

TikToker Phạm Thoại bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật

Tin tức

TikToker Phạm Thoại bị Công an Hà Nội xử phạt hành chính do đăng bài tự nhận là đại sứ một chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, trong khi Bộ Công Thương khẳng định không có sự việc này.

SOOBIN và Hòa Minzy mang âm nhạc Việt thăng hoa trên sân khấu 8Wonder 2025 cùng DJ Snake, DPR Ian, J Balvin…
Văn hóa - Giải trí

SOOBIN và Hòa Minzy mang âm nhạc Việt thăng hoa trên sân khấu 8Wonder 2025 cùng DJ Snake, DPR Ian, J Balvin…

Văn hóa - Giải trí

Bên cạnh những ngôi sao đình đám toàn cầu như DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI hay DPR IAN, SOOBIN và Hoà Minzy – những nghệ sĩ nổi tiếng bậc nhất Vpop cũng sẽ góp mặt tại sân khấu siêu nhạc hội đẳng cấp quốc tế ngày 23/8. Sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ hàng đầu trong nước cùng dàn sao khắp 5 châu sẽ tạo nên những màn trình diễn bùng nổ, đẳng cấp hướng tới chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Politico: EU sắp áp đặt lệnh trừng phạt Trung Quốc
Thế giới

Politico: EU sắp áp đặt lệnh trừng phạt Trung Quốc

Thế giới

Một nhà ngoại giao EU cho biết, Brussels đang chuẩn bị thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì nước này có liên quan đến việc hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine - theo báo Mỹ Politico.

Loại rau 'ngứa' mọc đầy vườn nhà, giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng cường miễn dịch, xào tôm ngon quá
Gia đình

Loại rau "ngứa" mọc đầy vườn nhà, giúp thanh nhiệt, giải độc, tăng cường miễn dịch, xào tôm ngon quá

Gia đình

Mùa hè đừng bỏ lỡ loại rau này. Chúng tươi mát, giòn, mềm và ngon, giúp tiêu hóa và giảm ứ đọng trong ruột, rất thích hợp ăn trong mùa hè.

Dòng tiền dồi dào trong ngày chứng khoán 'đi tàu lượn', điểm sáng TCB và HPG
Kinh tế

Dòng tiền dồi dào trong ngày chứng khoán "đi tàu lượn", điểm sáng TCB và HPG

Kinh tế

Đang tăng 57 điểm lên vùng đỉnh 1.585 điểm, VN-Index bất ngờ "rơi tự do" khi mất hơn 46 điểm dưới áp lực xả hàng từ nhà đầu tư. Dù vậy, điểm sáng vẫn đến từ mã TCB và HPG của hai tỷ phú Hồ Hùng Anh và Trần Đình Long.

Nguy cơ 'vỡ trận' nghề nuôi cá tầm, bị lợi dụng thương hiệu: Hội Cá nước lạnh Lào Cai 'kêu cứu'
Nhà nông

Nguy cơ "vỡ trận" nghề nuôi cá tầm, bị lợi dụng thương hiệu: Hội Cá nước lạnh Lào Cai "kêu cứu"

Nhà nông

Theo Hội Cá nước lạnh Lào Cai, nghề nuôi cá tầm, cá hồi hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng cá tầm nhập khẩu ồ ạt với số lượng lớn và giá thấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường trong nước. Nhiều cơ sở nuôi cá tầm đang phải thu hẹp quy mô chăn nuôi vì thua lỗ.

Vietcombank đồng hành cùng chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”
Kinh tế

Vietcombank đồng hành cùng chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”

Kinh tế

Chào mừng kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hưởng ứng chương trình quốc gia “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự đồng hành cùng chương trình với sứ mệnh kết nối, lan tỏa những giá trị nhân văn và góp phần phụng sự cộng đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh
Tin tức

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh

Tin tức

Ngày 5/8, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo đại hội.

Sáp nhập An Giang - Kiên Giang, một đặc khu của tỉnh An Giang đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, thu 24.866 tỷ đồng
Nhà nông

Sáp nhập An Giang - Kiên Giang, một đặc khu của tỉnh An Giang đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, thu 24.866 tỷ đồng

Nhà nông

7 tháng đầu năm 2025, đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang đã đón 5,2 triệu lượt khách, tăng 31,8% cùng kỳ 2024, trong đó có gần 1 triệu khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch toàn đảo ước đạt hơn 24.866 tỷ đồng, tăng 93,6%, chiếm một nửa doanh thu từ du lịch của toàn tỉnh An Giang.

Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch
Lào Cai thi đua yêu nước

Dịch tả lợn châu Phi phức tạp, tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc phòng chống dịch

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại nhiều địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống dịch.

TP.HCM khẩn cấp bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khẩn cấp bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan và các xã, phường, đặc khu tăng cường thực hiện quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ bò biển, cá voi, cá heo cùng các loài thú biển quý hiếm khác.

Cục trưởng Cục Điện ảnh nói về việc kiểm duyệt 'Chốt đơn' khi diễn viên AI vẫn là Thùy Tiên
Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh nói về việc kiểm duyệt "Chốt đơn" khi diễn viên AI vẫn là Thùy Tiên

Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh trả lời việc Hoa hậu Thùy Tiên trong phim “Chốt đơn” sử dụng công nghệ AI để thay thế gương mặt có đúng quy định của Luật Điện ảnh.

Ra biển đụng trúng đàn cá khổng lồ này, toàn cá ngon được tiền, sau 1 ngày, tàu Nghệ An mang vào 300 triệu
Nhà nông

Ra biển đụng trúng đàn cá khổng lồ này, toàn cá ngon được tiền, sau 1 ngày, tàu Nghệ An mang vào 300 triệu

Nhà nông

Đội tàu đánh cá của anh Trần Văn Lưu ở khối Bình Minh, phường Cửa Lò, Nghệ An vừa cập bến với 12 tấn cá biển, trong đó có 6 tấn cá bạc má ngon, giá trị kinh tế cao. Thương lái mua cá bạc má ngay tại bến, tàu anh Lưu "đút túi" gần 300 triệu đồng chỉ sau 1 ngày vươn khơi.

Khởi tố tài xế trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long tử vong
Pháp luật

Khởi tố tài xế trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 ở Vĩnh Long tử vong

Pháp luật

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 9 tử vong, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân buồn bã đề cập tới chấn thương nặng
Thể thao

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân buồn bã đề cập tới chấn thương nặng

Thể thao

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân của CLB Đông Á Thanh Hóa buồn bã vì chấn thương gãy xương mác, phải nghỉ thi đấu dài hạn. Anh nỗ lực hồi phục để sớm trở lại sân cỏ, cống hiến cho đội bóng và ĐT Việt Nam.

VFF và VPF viếng trọng tài Trần Đình Thịnh, hỗ trợ và chia sẻ cùng gia đình
Thể thao

VFF và VPF viếng trọng tài Trần Đình Thịnh, hỗ trợ và chia sẻ cùng gia đình

Thể thao

Sáng 5/8, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã đến viếng trọng tài Trần Đình Thịnh, đồng thời thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình, người thân của trọng tài Trần Đình Thịnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn muốn cán bộ, công chức, viên chức làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn muốn cán bộ, công chức, viên chức làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân

Tin tức

Sau hơn 1 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức tranh thủ làm thêm ngoài giờ để phục vụ người dân một cách tốt nhất, đặc biệt là cần sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai.

Chân dung 5 thí sinh nhận giải thưởng IELTS Prize 2025: Người là bác sĩ, người xuất phát điểm từ con số 0
Nhịp sống trẻ

Chân dung 5 thí sinh nhận giải thưởng IELTS Prize 2025: Người là bác sĩ, người xuất phát điểm từ con số 0

Nhịp sống trẻ

Những câu chuyện của Top 5 thí sinh chiến thắng năm nay nổi bật bởi chiều sâu cảm xúc, tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên.

Triệu Vy bị phong tỏa cổ phiếu hơn 58 tỷ đồng
Văn hóa - Giải trí

Triệu Vy bị phong tỏa cổ phiếu hơn 58 tỷ đồng

Văn hóa - Giải trí

Triệu Vy tiếp tục đối mặt với biến cố lớn khi bị tòa án Trung Quốc phong tỏa số cổ phiếu trị giá 15,9 triệu nhân dân tệ, tương đương hơn 58 tỷ đồng.

EVNHANOI: Sản lượng tiêu thụ điện xác lập nhiều mốc kỷ lục mới chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng 8
Doanh nghiệp

EVNHANOI: Sản lượng tiêu thụ điện xác lập nhiều mốc kỷ lục mới chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng 8

Doanh nghiệp

Tháng 8 bắt đầu với đợt nắng nóng gay gắt tại Hà Nội, khiến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt tăng mạnh, đặc biệt là các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh… Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) ghi nhận sản lượng tiêu thụ điện trên toàn thành phố liên tục tăng cao, xác lập nhiều mốc kỷ lục mới chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập 10 đoàn công tác hỗ trợ địa phương trong vận hành chính quyền 2 cấp
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập 10 đoàn công tác hỗ trợ địa phương trong vận hành chính quyền 2 cấp

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2971/QĐ-BNNMT về việc thành lập 10 đoàn công tác nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của địa phương về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trong giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng: Cần mạnh dạn chỉ định thầu miễn là công khai, không tham nhũng, tiêu cực
Kinh tế

Thủ tướng: Cần mạnh dạn chỉ định thầu miễn là công khai, không tham nhũng, tiêu cực

Kinh tế

Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng mạnh dạn áp dụng các hình thức chỉ định thầu với các nhà thầu có năng lực, uy tín, kinh nghiệm, miễn là công khai, minh bạch, không tham nhũng, tiêu cực.

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định gạch tên Nguyễn Xuân Son ở giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026?
5

Tin tối (3/8): Thép xanh Nam Định gạch tên Nguyễn Xuân Son ở giai đoạn 1 mùa giải 2025/2026?

2

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

Nga một lần nữa đẩy châu Âu vào ngõ cụt

3

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

Hình dáng một cây cầu hoành tráng hơn 10.500 tỷ đi qua vùng Cần Giờ của TPHCM trông như thế nào?

4

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

HLV Huỳnh Quốc Anh có bến đỗ mới

5

Điểm lại top các ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước, 9 điểm/môn vẫn trượt

Điểm lại top các ngành có điểm chuẩn cao nhất cả nước, 9 điểm/môn vẫn trượt