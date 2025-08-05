Quan chức Campuchia, Thái Lan họp bàn chi tiết thỏa thuận ngừng bắn

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai (giữa) phát biểu trong buổi họp báo bên cạnh Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sau cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia tại Putrajaya, Malaysia, vào thứ Hai. Ảnh Gulf Today

Các cuộc họp kéo dài 4 ngày của Ủy ban Biên giới chung (GBC) ban đầu dự kiến được tổ chức tại Campuchia. Tuy nhiên, hai bên sau đó đã đồng ý chọn Malaysia – quốc gia hiện giữ vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN – làm địa điểm trung lập cho cuộc họp, sau khi nước này đóng vai trò trung gian trong việc thiết lập lệnh ngừng bắn hồi cuối tháng trước.

Sức ép từ Mỹ góp phần chấm dứt xung đột

Lệnh ngừng bắn ngày 28/7 được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép kinh tế, cảnh báo sẽ không ký kết các thỏa thuận thương mại với hai quốc gia nếu chiến sự tiếp tục. Sau lệnh ngừng bắn, Washington đã hạ mức thuế đối với hàng hóa từ Campuchia và Thái Lan từ 36% xuống 19% kể từ ngày 1/8.

Trong cuộc họp ngày thứ Hai 4/8, hai bên tập trung vào việc thống nhất các chi tiết để ngăn ngừa nguy cơ xung đột tái diễn. Những tranh chấp lãnh thổ kéo dài nhiều thập kỷ quanh các khu vực đất liền giáp ranh không nằm trong chương trình nghị sự lần này.

Mối bất hòa lịch sử

Thái Lan và Campuchia là hai quốc gia láng giềng có mối quan hệ nhiều thăng trầm suốt hàng thế kỷ. Trong thời hiện đại, phán quyết năm 1962 của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) trao quyền sở hữu khu vực đền cổ Preah Vihear cho Campuchia từng khiến quan hệ hai nước căng thẳng. Tranh chấp lãnh thổ quanh khu vực này vẫn tiếp tục kéo dài.

Giao tranh bùng phát trở lại vào năm 2011 tại Preah Vihear. Sau đó, ICJ năm 2013 đã tái khẳng định phán quyết trước đó, khiến Thái Lan không hài lòng.

Căng thẳng tiếp tục leo thang vào tháng 5 năm nay, khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong một vụ đụng độ ngắn tại vùng biên giới tranh chấp, dẫn đến hàng loạt biện pháp trừng phạt ngoại giao và thương mại giữa hai nước.

Thảo luận chi tiết về cơ chế giám sát ASEAN

Gần đây, hai vụ nổ mìn tại khu vực tranh chấp khiến binh sĩ Thái Lan bị thương – mà Bangkok cáo buộc Phnom Penh đứng sau – đã làm quan hệ ngoại giao hai bên rạn nứt nghiêm trọng và dẫn đến xung đột vũ trang bùng phát. Mỗi bên đều cáo buộc bên kia khơi mào.

Tướng Mohamad Nizam Jaffar – Tổng tư lệnh quân đội Malaysia – cho biết các cuộc thảo luận tuần này sẽ bao gồm việc hoàn tất cơ chế hoạt động và phạm vi giám sát của lực lượng giám sát ASEAN. Dù có báo cáo về một số vụ nổ súng nhỏ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, ông Nizam đánh giá đây là các “vụ việc lẻ tẻ” và cả hai bên đều thể hiện cam kết duy trì hòa bình.

Phiên họp chính của Ủy ban Biên giới chung sẽ diễn ra vào thứ Năm, do Thứ trưởng Quốc phòng Thái Lan – Thượng tướng Natthaphon Nakpanit – và Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Campuchia – ông Tea Seih – đồng chủ trì. Cuộc họp có sự tham dự của các quan sát viên đến từ Malaysia, Mỹ và Trung Quốc.