Quảng Ninh là địa phương đầu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Sáng nay (14/4), Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Sau lễ phát động, gần 200 học sinh lớp 6 trường THCS Trần Quốc Toản (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đủ điều kiện tiêm chủng đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19.

Tính đến hơn 10h cùng ngày, các em học sinh lớp 6 của Trường THCS Trần Quốc Toản đã được tiêm đều có tình hình sức khỏe ổn định, không có tình huống phát sinh khẩn cấp.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới dưới 12 tuổi. Ảnh: Bùi My Các em học sinh được nhân viên y tế khám phân loại trước khi tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: Bùi My Sau lễ phát động, gần 200 học sinh khối 6 của trường THCS Trần Quốc Toản được tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: Bùi My

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn động viên học sinh lớp 6 trường THCS Trần Quốc Toản (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Bùi My Những mũi tiêm vaccine phòng Covid-19 đầu tiên cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Quảng Ninh. Ảnh: Bùi My Một học sinh sợ tiêm, phải được các thầy cô, phụ huynh, nhân viên y tế cùng dỗ dành. Ảnh: Bùi My Cô giáo, nhân viên y tế trấn an một học sinh sau khi tiêm vaccine phòng Covid-19. Ảnh: Bùi My Một học sinh khác rớm nước mắt sau khi tiêm. Ảnh: Bùi My Sau khi tiêm, các em học sinh được nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe trong khoảng 30 phút. Ảnh: Bùi My Nhiều phụ huynh có mặt ở điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 tại trường THCS Trần Quốc Toản. Ảnh: Bùi My