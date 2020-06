Để giảm thiểu thiệt hại do cây đổ, cành gãy trong mùa mưa bão, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn cho nhân dân, Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (thuộc Sở Xây dựng) đôn đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội (phụ trách 12 quận) và các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống cây xanh phụ trách địa bàn 18 huyện, thị xã kiểm tra, rà soát khối lượng cây bóng mát có nguy cơ gãy, đổ.