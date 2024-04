Theo bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, dự báo tình hình du lịch sẽ khả quan trong dịp lễ 30/4 và 1/5, đặc biệt với thị trường quốc tế. Số lượng khách đến Đà Nẵng dự kiến đạt 340.000 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó khách quốc tế được kỳ vọng tăng gần 4%. Tuy nhiên, thị trường nội địa sẽ giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái.