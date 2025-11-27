SEA Games 33 chưa khai mạc đã loạn: Campuchia xin rút khỏi 8 môn

Động thái bất ngờ của đoàn thể thao Campuchia trước thềm SEA Games 33

Tối 26/11 (giờ Việt Nam), Ủy ban Olympic Campuchia đã gửi thư đến ban tổ chức SEA Games để thông báo ý định rút khỏi 8 môn thể thao tại SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9–20/12.

Campuchia xin rút khỏi 8 môn ở SEA Games 33, chỉ tham dự 13 môn

Trước đó, Campuchia dự kiến cử vận động viên tham gia 21 môn thi đấu. Tuy nhiên, trong bức thư gửi đến ông Chaiyapak Siriwat, Tổng Giám đốc Điều hành Liên đoàn Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), quốc gia này đề nghị rút khỏi 8 môn gồm: Judo, Karate, Pencak Silat, Petanque, Đấu vật, Wushu, Bóng đá và Sepak Takraw - tất cả đều là các môn thể thao đồng đội.

Bên cạnh đó, Campuchia vẫn xác nhận tham dự 13 môn gồm: Bơi lội, Điền kinh, Esports, Đấu kiếm, Thể dục dụng cụ, Jujitsu, Kickboxing, Taekwondo, Cưỡi ngựa, Jetski, Ba môn phối hợp (triathlon), Teqball và Bóng chuyền.

Lo ngại an ninh, dấu hỏi ở môn bóng đá

Nội dung bức thư cho biết, Campuchia lo ngại về vấn đề an toàn và muốn bảo vệ các vận động viên cũng như đội ngũ nhân viên. Campuchia vẫn cử VĐV đi thi đấu và hy vọng Liên đoàn SEA Games cùng Ủy ban Olympic Thái Lan thông cảm.

Ông Thana Chaiprasit, Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan, cho biết không hề có dấu hiệu báo trước. Thậm chí mới hôm qua, truyền thông Campuchia còn đăng tin 300 vận động viên gặp Bộ trưởng Thể thao Campuchia để nhận huấn thị.

Theo kết quả bốc thăm ở môn bóng đá nam, U22 Campuchia nằm ở bảng A cùng chủ nhà U22 Thái Lan và U22 Timor Leste. Như vậy, bảng đấu này sẽ chỉ còn 2 đội nếu đoàn Campuchia không tham dự môn bóng đá. Trong khi đó, bảng B có 3 đội (Việt Nam, Malaysia, Lào), còn bảng C có 4 đội (Indonesia, Myanmar, Philippines, Singapore).

Trong khi đó ở môn bóng đá nữ, ĐT Campuchia nằm chung bảng A với Thái Lan, Singapore, Indonesia, còn bảng B gồm ĐT Việt Nam, Myanmar, Philippines, Malaysia.

Văn bản xin rút khỏi 8 môn thể thao đồng đội ở SEA Games 33 của Campuchia

Theo: Theo Tạp chí Du lịch TP.HCM