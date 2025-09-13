Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi biệt phái 9 cán bộ về hỗ trợ chuyên môn cho xã

Chiều 13/9, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã công bố quyết định cử cán bộ công và viên chức về các xã, để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, môi trường trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Số cán bộ công và viên chức của Sở NN&MT được cử về hỗ trợ chuyên môn cho các xã, phường.Ảnh: ĐX

Được cử về xã đợt này, có 9 cán bộ công và viên chức. Đây là những cán bộ có trình độ Thạc sỹ, kĩ sư, cử nhân… thuộc các chuyên ngành trồng trọt, chăn nuôi, thú y, nuôi trồng thuỷ sản, thuỷ lợi, quản lý đất đai, kỹ thuật trắc địa bản đồ.

Trong số này, có trong đó có 3 người được cử về các xã, phường phía Đông của tỉnh, gồm phường Sa Huỳnh và 2 xã Đông Sơn, Mộ Đức.

9 cán bộ công và viên chức được cử về xã lần này là những cán bộ có trình độ Thạc sỹ, kĩ sư, cử nhân… thuộc các chuyên ngành trồng trọt, chăn nuôi, thú y...Ảnh: ĐX

Có 6 người được cử về các xã phía Tây, gồm các xã Măng Đen, Sa Thầy, Đăk Hà, Kon Braih, Đăk Rơ Wa Xã và xã Đăk Mar.

Theo đó 9 cán bộ trên sẽ đến nhận nhiệm vụ tại các xã bắt đầu từ ngày 16/9; thời gian ở lại để thực hiện hỗ trợ chuyên môn cho các xã là 3 tháng.

Cử cán bộ tăng cường về xã cũng là dịp để ngành NN&MT kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, trên cơ sở này có đề xuất chính sách phù hợp, nhằm tạo sự phát triển bền vững cho nông nghiệp, bảo vệ môi trường…góp phần cải thiện chất lượng đời sống cho người dân. Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quang Trung

Lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong thời gian được cử tăng cường về công tác tại xã, những cán bộ này sẽ trực tiếp phối hợp cùng chính quyền địa phương, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo chuyên ngành được đảm nhận.

Kon Braih là 1 trong những xã được Sở NN&MT cử cán bộ về hỗ trợ trong đợt này.Ảnh: ĐX

Cụ thể hỗ trợ cho các địa phương (xã, phường) giải quyết các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, tài nguyên đất đai, môi trường, chăn nuôi, thủy lợi, khuyến nông, trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp; nắm bắt và tổng hợp tình hình thực tế để tham mưu, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Cán bộ được Sở NN&MT cử về sẽ hỗ trợ cho địa phương xã, phường thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường.Ảnh minh hoạ ĐX

Tăng cường cán bộ chuyên môn về cơ sở không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường mà còn góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp xã.