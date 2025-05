Trên mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện về việc đa số lòng se điếu bán trên thị trường là do những người làm ăn gian dối "phù phép" từ lòng thường ngâm hóa chất độc hại.

Trên thị trường, giá của 1 kg lòng se điếu có thể lên tới vài triệu đồng, đắt hơn cả tôm hùm.

Nhiều thông tin trái chiều về lòng se điếu

Câu chuyện bắt đầu từ một đầu bếp chia sẻ quan điểm cá nhân cho rằng lòng se điếu - theo cách gọi của miền Bắc (hay còn gọi là phèo 2 da theo cách gọi của miền Nam) - có rất ít, 1.000 con chỉ có vài con là có lòng se điếu và mỗi con cũng chỉ có 1 kg, rất hiếm.

Vị này cho biết: "Bây giờ tôi ra quán thấy món phèo 2 da là biết ngay nó là sản phẩm của pháp sư..., tui cũng từng mày mò học hỏi cách biến 1 cọng phèo heo bình thường thành 1 cọng phèo 2 da nhưng vì tính chất độc hại của hóa chất xúc tác nên học xong mà không bao giờ làm".



Có người cho rằng, lòng non bình thường bị ngâm các hóa chất như oxy già, phèn chua, formol để biến thành lòng se điếu.

Quan điểm cá nhân của 1 người được cho là đầu bếp đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh mạng xã hội

Trên trang Facebook cá nhân, đầu bếp Dinh Phong Nguyen cho rằng: "Sự thật ít ai biết: Lòng se điếu có thể là ruột bị hoại tử. Theo chuyên môn của các kỹ sư công nghệ sinh học và bác sĩ thú y, lòng se điếu có hình dạng và cấu trúc rất giống biểu hiện của ruột bị viêm hoại tử, đặc biệt là do vi khuẩn Clostridium perfringens gây ra.

Đây là loại vi khuẩn kỵ khí, có khả năng sinh độc tố mạnh, tấn công thành ruột và gây ra hiện tượng viêm, dày ruột, hoại tử, chảy máu nội mô. Trong thú y, tình trạng này thường dẫn đến chết đột ngột ở lợn – đặc biệt là lợn con, nhưng không loại trừ lợn trưởng thành.

Trong nhiều trường hợp, ruột bị “se điếu” không phải do di truyền hay chất lượng nuôi tốt, mà là biểu hiện của tổn thương mô học do bệnh đường ruột. Và nếu đúng như vậy, những đoạn lòng này không chỉ không ngon mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm".

Lòng se điếu có phải lòng của lợn bị bệnh không?

Về ý kiến cho rằng lòng se điếu là lòng của con lợn bị bệnh, trao đổi với Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết: "Lòng se điếu là đoạn ruột non có cấu trúc đặc biệt, thường xuất hiện ở những con lợn cấn (lợn đực nuôi để làm giống) hoặc những con lợn nhỏ được nuôi kỹ lưỡng".

Lòng se điếu, thường nằm ở đoạn đầu của ruột non, gần dạ dày. Ảnh minh họa

Theo PGS Thịnh, mỗi con lợn chỉ có 1 đoạn ruột non là lòng se điếu, thường nằm ở đoạn đầu của ruột non, gần dạ dày, chứ không phải tất cả ruột heo dài hàng chục mét.

Về nguy cơ lòng lợn bình thường bị "phù phép" bằng hóa chất như formol, oxy già để biến thành lòng se điếu, PGS Thịnh cũng cho biết, điều này cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng để kiểm tra, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm của lòng se điếu.

Tuy nhiên, nếu thực sự có việc dùng hóa chất để ngâm tẩm, "phù phép" như vậy thì rất độc hại với cơ thể.

Theo PGS Thịnh, việc ngâm lòng trong phèn chua không phải mới lạ, vì phèn chua là phụ gia thực phẩm được phép sử dụng rộng rãi, thường dùng để lọc nước ở các vùng nước bị ô nhiễm. Người kinh doanh lòng lợn cũng thường ngâm lòng trong phèn chua để tạo độ se bề mặt cho lòng.

Theo PGS Thịnh, oxy già là phụ gia được phép dùng trong thực phẩm nhưng chỉ với liều lượng rất nhỏ, không được phép dùng với liều cao, nhất là ngâm thực phẩm trong thời gian lâu, sẽ có thể gây bệnh đường ruột.

Còn formol là thực phẩm cấm dùng trong chế biến thực phẩm, là chất có thể gây ngộ độc cấp tính như đau bụng, nôn ói, viêm dạ dày cấp tính..., dùng lâu dài có khả năng gây ung thư.

"Do đó, trước các tranh cãi về việc lòng se điếu có thể bị làm giả, ngâm tẩm hóa chất... rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng để kiểm tra về nguồn gốc, xuất xứ của lòng se điếu, kiểm nghiệm xem có hóa chất không được phép trong sản phẩm lòng se điếu bán ra hay không?... Chỉ có thông tin chính xác và đầy đủ thì mới tạo ra sự an tâm cho người tiêu dùng và để những người bán hàng, kinh doanh chính đáng có thể yên tâm buôn bán", PGS Thịnh khẳng định.

PGS Thịnh cũng cảnh báo, người dân cần thận trọng khi ăn lòng vì nội tạng lợn chứa lượng cholesterol cao, ăn thường xuyên có thể gây tăng mỡ máu, nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như huyết áp, tim mạch... Những người có bệnh mãn tính, người già nên hạn chế ăn các sản phẩm có cholesterol cao như lòng lợn...

Một chuyên gia thực phẩm khác cũng cho rằng, nếu chỉ nghe "mạng xã hội phán" thì sẽ tạo ra nhiều thông tin gây hoang mang cho người tiêu dùng và làm hại những người bán hàng, kinh doanh chân chính.

Do đó, cơ quan chức năng cần phải vào cuộc để làm rõ, tránh "cá mè một lứa"...

Trước các thông tin tranh cãi về lòng se điếu, ngày 6/5, chia sẻ với báo chí, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng vừa cho biết đã chỉ đạo kiểm tra mặt hàng lòng se điếu tại những điểm kinh doanh, hàng quán, kho chứa nội tạng động vật...