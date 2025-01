Tân Chánh Văn phòng Bộ Công an và các vị tướng từng đảm nhiệm Chánh Văn phòng Bộ Công an thời gian qua

Ngày 20/1, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, vừa được điều động giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Đại tá Nguyễn Quốc Toản sinh năm 1978, quê quán huyện An Lão, TP.Hải Phòng. Ông Toản bắt đầu tham gia lực lượng công an nhân dân năm 1996, học tại Học viện An ninh nhân dân, chuyên ngành điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; trình độ cao cấp lý luận chính trị, là Tiến sĩ Lịch sử thế giới (Học viện Khoa học xã hội), Thạc sĩ nghiên cứu Đông Nam Á...

Tháng 1/2014, ông Nguyễn Quốc Toản được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng thuộc Tổng cục An ninh; tháng 7/2016 được điều động giữ chức Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

Tháng 10/2019, ông được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, từng có các vị tướng đảm nhiệm chức Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng. Ảnh: Bộ Công an

Cụ thể, từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2017, Chánh Văn phòng Bộ Công an là ông Nguyễn Danh Cộng.

Ông Nguyễn Danh Cộng sinh năm 1957, có 48 năm công tác trong lực lượng Công an. Ông có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Tháng 9/2022, với cấp hàm Trung tướng, ông Nguyễn Danh Cộng nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

Đại tướng Lương Tam Quang. Ảnh: VGP

Từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2019, Chánh Văn phòng Bộ Công an là ông Lương Tam Quang (nay là Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an).

Ông Lương Tam Quang từng là trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, với cấp hàm Đại tá, ông giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an vào năm 2012. Tháng 10/2017, với cấp hàm Thiếu tướng, ông trở thành Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, và giữ cương vị này trong gần 2 năm.

Tướng Lương Tam Quang được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Công an tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV (tháng 6/2024). Sau đó hơn 2 tháng, ông được Trung ương bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII. Đến tháng 10/2024, ông Lương Tam Quang được thăng hàm Đại tướng.

Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: Xuân Huy

Từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2023, Chánh Văn phòng Bộ Công an là Tướng Tô Ân Xô.

Ông Tô Ân Xô sinh năm 1963, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng, đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an vào đầu tháng 9/2019.

Trước đó, ông từng đảm nhận các vị trí: Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Cục trưởng thuộc Bộ Công an. Ông có cấp hàm Trung tướng.

Tháng 9/2024, ông Tô Ân Xô được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức vụ Trợ lý Tổng Bí thư và Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức. Ảnh: Bộ Công an

Từ tháng 2/2023 đến tháng 1/2025, Chánh Văn phòng Bộ Công an là ông Đặng Hồng Đức.

Ông Đặng Hồng Đức, từng là thư ký một lãnh đạo Bộ Công an sau đó làm thư ký, rồi trợ lý của Chủ tịch nước. Từ tháng 4/2019, ông làm Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Tháng 6/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và được điều động làm Chánh văn phòng Bộ Công an từ tháng 2/2023.

Ngày 3/1/2025, với cấp hàm Thiếu tướng, ông Đặng Hồng Đức được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.