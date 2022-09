Ngày 21/9, Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Trưởng ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Nguyễn Danh Cộng. Ảnh: Bộ Công an

Tại buổi Lễ, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Trung tướng Nguyễn Danh Cộng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, đóng góp và chúc mừng những chiến công, thành tích xuất sắc của Trung tướng Nguyễn Danh Cộng trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, trong suốt 48 năm công tác trong lực lượng Công an, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng đã có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến suốt 48 năm công tác trong lực lượng Công an của Trung tướng Nguyễn Danh Cộng. Ảnh: Bộ Công an



Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm quý báu, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, biên tập, tham mưu tổng hợp, luôn quan tâm dõi theo và có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nhất là đối với công tác của Văn phòng Bộ Công an.



Trung tướng Nguyễn Danh Cộng sinh năm 1957. Ông làm Chánh Văn phòng Bộ Công an từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2017. Người kế nhiệm là ông Lương Tam Quang (nay là Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an).

Hiện nay, người giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của Bộ Công an là Trung tướng Tô Ân Xô.