Thành Long vượt định kiến “ngôi sao hành động” ở tuổi 71 với "Bổ hong truy ảnh"

Ngày 29/8, trang HK01 đưa tin về buổi giao lưu gần đây giữa diễn viên Thành Long và khán giả tại Trung Quốc, trong đó ông chia sẻ mong muốn được công chúng đánh giá như một nghệ sĩ có năng lực diễn xuất toàn diện. Nam diễn viên nói rõ rằng ông không muốn khán giả chỉ nhớ đến mình qua những cảnh đánh đấm, những pha hành động mạo hiểm – dù đó là yếu tố đưa ông trở thành một trong những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất châu Á.

Thành Long cho biết ông đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc thay đổi hình ảnh của mình từ hơn 10 năm trước. “Tôi hiểu rằng nếu cứ mãi đóng phim hành động, tôi sẽ bị bó buộc trong một khuôn mẫu và không thể duy trì sự nghiệp lâu dài”, ông nói. Theo Thành Long, quá trình thay đổi này không dễ dàng. Ông từng nhiều lần chủ động liên hệ với các đạo diễn để xin được thử sức trong những vai tâm lý, vai đời thường, với mong muốn khán giả có thể nhìn thấy khả năng biến hóa của ông trên màn ảnh.





Ở tuổi 71, diễn viên Thành Long vẫn đều đặn góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn, đồng thời bày tỏ mong muốn khán giả nhìn nhận mình như một diễn viên đa năng, thay vì chỉ gắn với danh xưng "ngôi sao hành động". HK01.

“Tôi không thể mãi chỉ biết đánh võ. Nếu tôi không thay đổi, tôi sẽ bị quên lãng khi tuổi cao, sức yếu”, ông chia sẻ. Trong những năm qua, ngoài các phim hành động, ông đã tham gia các tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, hài kịch, gia đình. Mỗi vai diễn mới là một cách ông thoát khỏi vùng an toàn đã kéo dài nhiều thập kỷ. Ông nhấn mạnh: “Tôi luôn muốn chứng minh rằng mình là một diễn viên đúng nghĩa, không phải chỉ là một biểu tượng hành động".

Thành Long khẳng định ông không xem tuổi tác là rào cản. Ngược lại, chính việc chạm ngưỡng 70 khiến ông càng trân trọng thời gian còn lại để thử thách bản thân và đóng góp thêm cho điện ảnh. Ông chia sẻ: “Tôi không còn sức để thực hiện các cảnh hành động như xưa, nhưng tôi vẫn có thể đóng phim bằng cảm xúc, bằng trải nghiệm và chiều sâu nhân vật".

“Bổ phong truy ảnh” đưa Thành Long trở lại thời kỳ đỉnh cao

Sau hàng loạt dự án bị đánh giá thấp về nội dung lẫn doanh thu, Thành Long đã có màn tái xuất ấn tượng với bộ phim “Bổ phong truy ảnh”. Đây là tác phẩm thứ hai ông đóng chính được ra mắt trong năm 2025, sau “Karate Kid: Legends” công chiếu vào tháng 5.

“Bổ phong truy ảnh” khai thác đề tài tội phạm công nghệ cao tại Macau. Trong phim, Thành Long vào vai một cựu cảnh sát đã nghỉ hưu, được mời trở lại để hỗ trợ đội điều tra trẻ tuổi truy bắt một băng nhóm tội phạm công nghệ cực kỳ tinh vi. Phim có sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn như Lương Gia Huy, Trương Tử Phong, Thử Sa, Chu Chính Kiệt và Lang Nguyệt Đình.

Phim ra mắt vào ngày 16/8, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí số một phòng vé tại Trung Quốc. Tính đến ngày 29/8, tác phẩm đã thu về hơn 700 triệu nhân dân tệ và được dự đoán sẽ sớm cán mốc 1 tỷ nhân dân tệ. Trên nền tảng Douban, phim được chấm 8.2/10 điểm – mức cao hiếm thấy đối với phim hành động nội địa những năm gần đây.

Giới chuyên môn đánh giá “Bổ phong truy ảnh” là tác phẩm thành công nhất của Thành Long trong vòng một thập kỷ, không chỉ nhờ doanh thu cao mà còn bởi nội dung chặt chẽ, nhịp phim hợp lý, dàn dựng kỹ xảo chân thực và diễn xuất thuyết phục của dàn diễn viên. Nhiều khán giả nhận xét Thành Long vẫn giữ được phong độ dù tuổi đã cao, đồng thời thể hiện rõ nội tâm nhân vật trong những đoạn đối thoại sâu sắc.

Ngoài “Bổ phong truy ảnh”, nam diễn viên còn có một số dự án đang trong giai đoạn hậu kỳ như “Tân câu chuyện cảnh sát 2” và “Giờ cao điểm 4”. Đây đều là phần tiếp theo của các thương hiệu điện ảnh nổi tiếng mà ông từng góp mặt, cho thấy ông vẫn còn được thị trường đón nhận và kỳ vọng.

Đầu tháng 8/2025, Thành Long được trao giải “Pardo alla Carriera” tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 78, nhằm tôn vinh những đóng góp trọn đời của ông cho nghệ thuật thứ bảy. Trong bài phát biểu nhận giải, ông nói: “Tôi đã hoạt động suốt 64 năm, từng trải qua nhiều vinh quang lẫn thất bại. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi vẫn còn được làm phim. Tôi không biết mình còn bao nhiêu năm nữa, nên tôi sẽ tận dụng từng ngày còn lại".

Thành Long sinh năm 1954, bắt đầu sự nghiệp từ khi còn rất nhỏ. Ông được biết đến qua các tác phẩm như “Câu chuyện cảnh sát”, “Giờ cao điểm”, “Rồng bất tử”, “Thiên kim trở lại” và nhiều phim hành động – hài ăn khách khác. Theo thống kê của Box Office Mojo, tổng doanh thu toàn cầu của các phim ông tham gia ước đạt hơn 2,6 tỷ USD.

