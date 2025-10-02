Thị trường tài sản số hôm nay 2/10: Người Việt có thực sự làm chủ khối lượng tài sản số khổng lồ?

Người Việt có thực sự làm chủ khối lượng tài sản số khổng lồ?

Tại phiên họp chuyên đề của Ủy ban I về công nghệ tài chính và tài sản số do Ban IV tổ chức, ông Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương), Chủ tịch HVA Group, cho rằng thị trường tài sản số hiện vẫn chịu nhiều định kiến, dễ bị gắn mác “lùa gà”. Tuy nhiên, đằng sau đó là sức trẻ và nỗ lực cống hiến của những người tham gia.

Theo ông Nhân, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 05 là bước ngoặt quan trọng, giúp thị trường minh bạch, tạo cơ sở để doanh nghiệp trong nước đóng góp chính thức cho nền kinh tế. Nhưng thách thức lớn nhất là nguy cơ các nền tảng quốc tế chiếm lĩnh, trong khi doanh nghiệp Việt thiếu cơ chế bảo hộ.

“Câu hỏi đặt ra là khối lượng tài sản số mà người Việt đang nắm giữ có thực sự thuộc về người Việt, hay sẽ dần rơi vào tay các nền tảng nước ngoài?”, ông Nhân nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Lê Hòa Nhã, Tổng giám đốc HVA Group, cho biết công ty đã vận hành sàn ONUS (tiền thân VNDC) suốt 5 năm, với hơn 7 triệu người dùng, khối lượng giao dịch trung bình 300 triệu USD/ngày.

Gần đây, HVA cũng công bố kế hoạch triển khai sàn DNEX tại Đà Nẵng. Tuy vậy, rào cản pháp lý khiến doanh nghiệp khó mở rộng chính danh. “Chúng tôi mong muốn xây dựng công nghệ của người Việt, nhưng cần cơ chế lưu ký, bảo hộ để thị trường phát triển lành mạnh, không rơi vào tay các nền tảng nước ngoài”, ông Nhã nói.



Rủi ro của tài sản số nguy hiểm nhất là lừa đảo

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI cách đây không lâu từng đưa ra cảnh báo: "Tài sản số là lĩnh vực hấp dẫn, nhưng rất rủi ro và nhiều cạm bẫy, mọi người cần hiểu rõ trước khi tham gia".

Mới đây, ông Đỗ Văn Thuật, Giám đốc giải pháp và kiến trúc blockchain tại 1Matrix cũng cho hay: Rủi ro trong đầu tư thì đâu cũng có, chứng khoán cũng có rủi ro. Nhưng có một loại rủi ro khác nguy hiểm hơn, đó là lừa đảo.

Rủi ro trong đầu tư tài sản số là dễ thấy nhất. Thị giá của tài sản số thường có biên độ dao động lớn, có thể tăng hàng chục lần trong thời gian ngắn và cũng có thể mất gần như toàn bộ giá trị chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, cũng chính sự biến động này lại là "thỏi nam châm" thu hút những nhà đầu tư ưa mạo hiểm.

Ông Đỗ Văn Thuật ví von, thị trường tài sản số hiện nay như "miền Tây hoang dã". Ở đó, các nhà phát triển có thể dễ dàng phát hành một token, kêu gọi vốn từ cộng đồng, rồi biến mất mà không có bất kỳ cơ chế nào giám sát, hay ràng buộc trách nhiệm.

Cập nhật tại thời điểm 7h30, ngày 2/10, thị trường crypto bật tăng mạnh, sắc xanh bao phủ.

Giá Bitcoin giao dịch mức 118.670 USD, tăng 3,58%, vốn hoá thị trường đạt 2.360 tỷ USD. Tương tự, Ethereum (4,09%), XRP (3,04%), Binance Coin (1,02%), Solana (4,55%), Dogecoin (5,65%), TRON (2,42%), Cardano (4,67%)... đồng loạt "bốc đầu".

Chính phủ Mỹ đóng cửa sau khi Quốc hội không thông qua được dự luật duy trì dòng ngân sách liên bang. Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm, đồng đô la suy yếu và giá vàng đạt mức cao kỷ lục. Tiền điện tử cũng tăng liên tiếp, phản ánh các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Nhà phân tích tiền điện tử Joao Wedson vừa đưa ra nhận định mới về diễn biến giá Bitcoin, cho rằng đồng tiền số này đang bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ thị trường hiện tại. Theo tính toán của Wedson, Bitcoin có thể chạm đỉnh mới vào ngày 19/10/2025 (548 ngày sau halving).

Nhận định này khiến giới đầu tư đặc biệt chú ý, khi Bitcoin đang tiến gần đến ngưỡng quan trọng nhất của chu kỳ tăng trưởng. Nếu dự báo chính xác, thị trường tiền điện tử toàn cầu có thể chuẩn bị cho một đợt biến động mạnh trong tháng 10 và 11 tới.