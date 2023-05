Thổi hồn vải vụn thành những bộ quần áo và phụ kiện thời thượng

Theo chia sẻ của chị Diên Vĩ - Đại diện BTC, chiến dịch "Scrap of jean, Make a different" là địa điểm dành cho những bạn trẻ đến đây vì tình yêu thời trang, nhưng hơn hết là tấm lòng hướng đến những đứa trẻ kém may mắn. "Các bạn thực hiện tái chế những chiếc Jeans cũ, tạo hình chúng thành những thiết kế ấn tượng, mang đến đây với mục tiêu lan tỏa tinh thần thời trang bền vững nhằm bảo vệ môi trường, và cao hơn nữa là ước mong có thể bán đấu giá gây quỹ vì trẻ em", chị Diên Vĩ khẳng định.