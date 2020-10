Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Hay những tấm gương nông dân say mê, miệt mài nghiên cứu, tìm tòi, có nhiều sáng kiến, sáng chế về lai tạo giống cây, con; chế tạo máy nông cụ như ông Nguyễn Văn Cường ở Long An đã cải tiến, chế tạo ra thiết bị rửa và xử lý trái thanh long sau khi thu hoạch, ông Trương Văn Thủy ở Bắc Kạn thiết kế mô phỏng máy dong (máy ria) theo công nghệ Hàn Quốc; ông Nguyễn Văn Chế ở Hải Dương nghiên cứu, cải tiến, chế tạo máy công tác bừa lăn giúp năng suất bừa của máy làm đất tăng gấp 2 lần so với công suất ban đầu.