Theo Andrii Klymenko, Tổng biên tập tờ Black Sea News có trụ sở tại Kiev, biển Azov có đầy các tàu của Nga - nhiều gấp 4 lần so với các tàu của Ukraine.

Ông Klymenko cho biết, vì không có biên giới hàng hải chính thức trên vùng biển này, hạm đội Nga có thể đến gần bờ biển Ukraine như họ muốn. Điều này được cho là khiến các thành phố ven biển phía đông nam của Ukraine dễ bị tổn thương nhất trong nước.

Một quân nhân Ukraine đứng trên tàu Cảnh sát biển ở biển Azov, cảng Mariupol, miền đông Ukraine vào ngày 3/12. Ảnh AP.

Tình báo Mỹ mới đây đã cảnh báo rằng Điện Kremlin có thể đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quân sự đa diện nhằm vào Ukraine ngay đầu năm tới - điều Moscow kịch liệt bác bỏ.

Những tuần qua, tất cả sự chú ý của cộng đồng quốc tế đều đổ dồn vào biên giới trên đất liền của Nga và Ukraine vì một lực lượng quân sự khổng lồ của Nga tập trung ngay sát biên giới Ukraine. Điều đó thổi bùng lên nỗi lo ngại về một cuộc chiến lớn hơn có thể nổ ra ở châu Âu.

Nhưng các chuyên gia quan sát cho biết, biển Azov cũng là một "thùng thuốc súng" - nơi mà Nga và Ukraine có nguy cơ xung đột trực tiếp hàng ngày. "Thùng thuốc súng" trên biển Azov về cơ bản, có thể bị kích nổ bất cứ lúc nào.

Theo đó, nhiều chuyên gia phân tích nhận định, nếu cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga bắt đầu trên biển, các lực lượng Ukraine phần lớn sẽ bất lực.

Họ khó có thể thực hiện bất kỳ hành động nào để chống lại quân đội Nga cho đến khi những lính Nga đầu tiên đặt chân lên đất liền Ukraine.

Lính hải quân Ukraine đứng gác tại vị trí của mình trên tàu chỉ huy Donbas ngoài khơi Mariupol, Ukraine vào ngày 15/12. Ảnh The Washington Post.

Hạm đội của Ukraine thường xuyên bị hạn chế trong việc di chuyển trên biển Azov bởi những gì Kiev cáo buộc là do Nga liên tục phong tỏa phần lớn khu vực để tập trận mà không thông báo trước.

Trong tháng này, Hải quân Ukraine cho biết gần 70% vùng biển Azov đã bị Nga phong tỏa bởi các cảnh báo điều hướng từ Moscow.

“Về mặt an ninh, biển Azov là do Nga thống trị”, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với The Washington Post.

“Và trong trường hợp xảy ra xung đột, biển Azov sẽ được họ (Nga) tận dụng để gây áp lực lên các thành phố phía nam trên bờ biển của chúng tôi. Trong hoàn cảnh hiện tại, tất nhiên Nga là bên quyết định tình hình ở Azov", ông Kuleba nói thêm.

Trung úy Volodymyr Yarovyi, quyền Phó Tham mưu trưởng Lực lượng biên phòng hàng hải Ukraine. Ảnh Washington Post.

Quan chức Ukraine cáo buộc rằng, các tàu Nga đã quấy rối hạm đội của họ ở biển Azov trong nhiều năm. Những người lính biên phòng hàng hải tuần tra trên biển Azov bằng những chiếc xuồng cao tốc đã ghi lại những hành động của người Nga mà họ cho là "khiêu khích" để tố cáo trong hồ sơ gửi tòa án quốc tế.

Volodymyr Yarovyi, quyền Phó Tham mưu trưởng Lực lượng biên phòng hàng hải Ukraine cáo buộc, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga thậm chí ngày càng thường xuyên tìm cớ để cản trở các tàu thương mại Ukraine hơn bằng cách chặn các tuyến đường định trước của họ hoặc tổ chức các cuộc kiểm tra hàng hóa mất nhiều thời gian.

Các quan chức Hải quân Ukraine cáo buộc thêm rằng, các sĩ quan trên tàu Nga thỉnh thoảng còn chĩa đèn laser vào cabin của tàu Ukraine.

“Họ đang có ý định gì, chỉ có thời gian mới trả lời được. Có thể đó chỉ là cách gây áp lực tâm lý, hoặc có thể đó là động thái chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra trên bờ", Klymenko, một chuyên gia phân tích bình luận.

Tàu tuần duyên của Nga hoạt động trên biển Azov. Ảnh Unian.

Ông Danilov - một thành viên thuộc Hội đồng an ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine - cảnh báo rằng, bất kỳ nỗ lực nào để tấn công Ukraine bằng đường biển sẽ bị đáp trả bởi kho tên lửa diệt hạm Neptune cực mạnh của nước này.

Kiev được cho là đã điều các "siêu tên lửa" diệt hạm Neptune trấn giữ các vị trí trọng yếu để ngăn chặn nguy cơ bị hạm đội Nga tấn công. Ukraine đã coi tên lửa Neptune là "siêu vũ khí" sẽ được sử dụng trong một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga.

Trước đó, chỉ huy lực lượng Hải quân Ukraine Oleksiy Neizhpapa đã khẳng định rằng, Neptune là bước đột phá trong lĩnh vực chế tạo tên lửa diệt hạm của Ukraine.

"Siêu tên lửa" diệt hạm Neptune của Ukraine. Ảnh Defence View

Theo Defence View, tên lửa Neptune - có trọng lượng từ 520kg-610kg tùy theo từng phiên bản - do Cục Thiết kế Nhà nước Luch của Ukraine phát triển. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 300 km, được trang bị đầu đạn nhồi thuốc nổ cực mạnh nặng 145kg và được trang bị động cơ tuốc bin khí cho vận tốc tối đa Mach 0,8.

Theo các chuyên gia thuộc trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tên lửa Neptune có thể phóng đi từ cả mặt đất, trên biển, trên không. Tên lửa được trang bị đầu đạn nổ mảnh uy lực để đủ sức phá hủy tàu chiến lớn. Khi tấn công theo kiểu "bầy đàn", ngay cả tàu sân bay cũng bị chúng phá hủy.

Tên lửa này có khả năng bay theo quỹ đạo ở độ cao 10-30m trên mặt biển, tạo ra mối đe dọa đáng sợ cho chiến hạm đối phương. Ngoài tàu chiến, Neptune có thể được sử dụng phá hủy các cây cầu chiến lược cũng như các phương tiện chuyển quân của đối phương trong trường hợp xung đột nổ ra.

"Tên lửa diệt hạm mới này có thể cung cấp khả năng phòng thủ đáng tin cậy cho biển Đen và biển Azov. Neptune có thể tấn công tàu địch ở khoảng cách tới 300 km nếu cần thiết, thậm chí ngay cả khi chúng đang neo đậu trong cảng. Chúng tôi có thể tiêu diệt bất kỳ mục tiêu trên bề mặt nào của Liên bang Nga, cũng có thể dọn sạch cầu Kerch", Cựu lãnh đạo Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia Ukraine Oleksandr Turchinov tuyên bố.