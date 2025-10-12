Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Thế giới
Chủ nhật, ngày 12/10/2025 17:34 GMT+7

Tiết lộ bất ngờ về cựu Tổng thống Syria Assad trong căn hộ sang trọng ở Moscow

+ aA -
Phương Đăng (theo Die Zeit) Chủ nhật, ngày 12/10/2025 17:34 GMT+7
Tạp chí Die Zeit (Đức) dẫn nguồn tin tiết lộ, cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad hiện đang sống một cuộc đời sung túc, nhàn nhã ở Moscow sau khi bị lật đổ năm 2024.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Tổng thống Syria Bashar al-Assad và vợ Asma. Ảnh DOMINIQUE FAGET/Getty Images

Nguồn tin tiết lộ với báo Đức rằng, ông Assad đang sống trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thủ đô Nga, dành hàng giờ mỗi ngày để chơi game trực tuyến.

Theo mô tả, ông Assad từng được gọi là “mọt công nghệ” trong những năm học đại học y. Sau khi bị lật đổ năm 2024, ông và gia đình chạy sang Nga và sống một cuộc đời bình dị, nhàn rỗi. Cựu Tổng thống Syria thích dành thời gian ngắm cảnh phố phường Moscow, dạo trung tâm thương mại dưới chân tòa nhà, và thỉnh thoảng lui về biệt thự riêng ở ngoại ô.

Tạp chí Die Zeit cũng cho biết gia đình ông Assad nhận được sự bảo vệ an ninh của Moscow, nhờ mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin - người từng là đồng minh thân cận của ông trong suốt cuộc nội chiến Syria.

Ông Assad kế nhiệm cha mình, cựu Tổng thống Hafez al-Assad, vào năm 2000 và từng được kỳ vọng mang lại cải cách cho đất nước. Tuy nhiên, sự yếu kém của chế độ Assad đã khiến Syria rơi vào vòng xoáy hỗn loạn, nội chiến. Cuối cùng, chế độ al-Assad sụp đổ chóng vánh, đánh dấu chấm hết của 5 thập niên gia tộc al-Assad cai trị Syria.

Tham khảo thêm

Ukraine kiệt sức trước 'mưa' tên lửa, UAV Nga, phi đội F-16 phải lao vào “gánh cả bầu trời”

Ukraine kiệt sức trước "mưa" tên lửa, UAV Nga, phi đội F-16 phải lao vào “gánh cả bầu trời”

Đại tá Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu về chiến tranh với Nga

Đại tá Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu về chiến tranh với Nga

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mọi thứ đang sụp đổ - chuyên gia phương Tây tuyên bố cuộc xung đột ở Ukraine sắp kết thúc

Cuộc xung đột ở Ukraine đang gần kết thúc, cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson bình luận hôm 9/10.

Mỹ sẽ mất tất cả trong cuộc chiến với Nga

Thế giới
Mỹ sẽ mất tất cả trong cuộc chiến với Nga

Bất ngờ 7 nước EU 'bắt tay ngầm' với Nga

Thế giới
Bất ngờ 7 nước EU 'bắt tay ngầm' với Nga

Lực lượng Nga tiêu diệt các sĩ quan Anh tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Kharkov

Thế giới
Lực lượng Nga tiêu diệt các sĩ quan Anh tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Kharkov

Đại tá Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu về chiến tranh với Nga

Thế giới
Đại tá Mỹ gửi cảnh báo lạnh người tới châu Âu về chiến tranh với Nga

Đọc thêm

Trưởng đoàn ĐT Indonesia định rượt đánh trọng tài Trung Quốc
Thể thao

Trưởng đoàn ĐT Indonesia định rượt đánh trọng tài Trung Quốc

Thể thao

ĐT Indonesia thua ĐT Iraq 0-1 ở trận đấu thuộc vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á và sau trận, phía Indonesia đã phản ứng trước những quyết định của trọng tài.

Nông thôn Tây Bắc: Mặt trận Tổ quốc xã Than Uyên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Mặt trận Tổ quốc xã Than Uyên phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân

Lai Châu Ngày Mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Than Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển".

GS Nguyễn Anh Trí nói gì trước đề xuất đình chỉ hành nghề bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi?
Xã hội

GS Nguyễn Anh Trí nói gì trước đề xuất đình chỉ hành nghề bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi?

Xã hội

GS Nguyễn Anh Trí cho rằng, dự thảo Luật Dân số đề xuất quy định "đình chỉ bác sĩ siêu âm thông báo giới tính thai nhi cho khách hàng, viết được nhưng không bao giờ làm được".

Thuận Nguyễn hé lộ lý do không muốn yêu người cùng nghề nhưng lại “cầu hôn” em gái Trấn Thành
Văn hóa - Giải trí

Thuận Nguyễn hé lộ lý do không muốn yêu người cùng nghề nhưng lại “cầu hôn” em gái Trấn Thành

Văn hóa - Giải trí

Thuận Nguyễn chia sẻ với Dân Việt quan điểm về tình yêu, anh cho biết, không muốn hẹn hò người cùng nghề nhưng lại có hành động đặc biệt với em gái Trấn Thành.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM thăm, làm việc và nghe giới thiệu về những tàu hiện đại tại Vùng 2 Hải quân
Tin tức

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM thăm, làm việc và nghe giới thiệu về những tàu hiện đại tại Vùng 2 Hải quân

Tin tức

Các đại biểu được tìm hiểu thực tế đời sống, giới thiệu về những con tàu hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam cũng như công tác huấn luyện và rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân.

Phan Hiển Đạo: Cả đời oan khuất vì một lời phê của vua Tự Đức
Đông Tây - Kim Cổ

Phan Hiển Đạo: Cả đời oan khuất vì một lời phê của vua Tự Đức

Đông Tây - Kim Cổ

Là người có khát vọng, đỗ Tiến sĩ khi mới 27 tuổi, nhưng chỉ vì một lời phê hà khắc của vua và sự hiểu lầm từ bậc tiền bối mà Phan Hiển Đạo bị đục tên khỏi bia Tiến sĩ, sự nghiệp khép lại trong nỗi oan khuất.

Đà Nẵng thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cho loạt dự án lớn bị “treo” vì vướng giá đất
Nhà đất

Đà Nẵng thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cho loạt dự án lớn bị “treo” vì vướng giá đất

Nhà đất

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để xác định giá đất cho các dự án còn vướng mắc, nhằm khắc phục các tồn tại theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ, đồng thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Nga tiết lộ trận chiến ác liệt giành các cứ điểm then chốt ở Donbass, Ukraine co cụm phòng thủ tuyệt vọng
Thế giới

Nga tiết lộ trận chiến ác liệt giành các cứ điểm then chốt ở Donbass, Ukraine co cụm phòng thủ tuyệt vọng

Thế giới

Chiến dịch mùa thu trên các hướng chiến đấu đang diễn ra hết công suất. Quân đội Nga nỗ lực củng cố những thành công đạt được trong mùa hè và tiếp tục tiến công bất chấp bùn lầy và mưa gió, RIA Novosti đưa tin.

Từ Gia Lai, những chuyến xe nghĩa tình vượt nghìn cây số đến với đồng bào vùng bão, lũ miền Bắc
Nhân ái

Từ Gia Lai, những chuyến xe nghĩa tình vượt nghìn cây số đến với đồng bào vùng bão, lũ miền Bắc

Nhân ái

Sau khi bão số 10 (Bualoi) đi qua, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, tinh thần “tương thân tương ái” lan tỏa mạnh mẽ từ Gia Lai, tiếp thêm động lực để đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. Những chuyến xe nghĩa tình vượt nghìn cây số ra Bắc, mang theo yêu thương đến với bà con vùng thiên tai.

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài
Nhà nông

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Nhà nông

Ở tuổi ngoài 70, ông Trần Quang Thiều ở thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tín (cũ) nay là xã Thường Tín, TP. Hà Nội vẫn giữ nguyên cốt cách chân chất, mộc mạc của người nông dân. Dù không có một tấm bằng đại học nào, ông lại được giới khoa học gọi là "Vua diệt chuột", "Giáo sư nhà nông" và từng được Hãng tin AFP của Pháp ca ngợi. Ông Thiều sẽ được trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông tại Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức tối 14/10 tới đây.

Tuyến đường hơn 4.800 tỷ qua địa phận tỉnh Hưng Yên, hàng hóa đi từ cảng biển tới Khu kinh tế Thái Bình thuận lợi
Nhà nông

Tuyến đường hơn 4.800 tỷ qua địa phận tỉnh Hưng Yên, hàng hóa đi từ cảng biển tới Khu kinh tế Thái Bình thuận lợi

Nhà nông

Tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Hưng Yên dài hơn 34,4km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh trên 4.800 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương 1.100 tỷ đồng, vốn địa phương và các nguồn huy động hơn 2.649 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư BOT hơn 1.088 tỷ đồng

Phần thịt đắt giá nhất của con lợn, hàng hiếm, có tiền cũng chưa chắc đã mua được, đem nướng hay nấu cháo cực ngon
Gia đình

Phần thịt đắt giá nhất của con lợn, hàng hiếm, có tiền cũng chưa chắc đã mua được, đem nướng hay nấu cháo cực ngon

Gia đình

Phần thịt này có chút dai dai ngọt ngọt ăn cực đã miệng.

Trung Quốc cảnh báo trả đũa các tối hậu thư thuế quan của Mỹ
Điểm nóng

Trung Quốc cảnh báo trả đũa các tối hậu thư thuế quan của Mỹ

Điểm nóng

Bắc Kinh đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không nhượng bộ trước những lời đe dọa áp thuế mới nhất của Washington, đồng thời kêu gọi Mỹ tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán thay vì leo thang căng thẳng.

VND dự báo giảm 4%: Áp lực tỷ giá đang 'nguội' dần
Kinh tế

VND dự báo giảm 4%: Áp lực tỷ giá đang "nguội" dần

Kinh tế

Dù nhu cầu USD gia tăng, các chuyên gia vẫn giữ quan điểm lạc quan khi dự báo đồng VND chỉ có thể mất giá tối đa khoảng 4% trong năm nay.

Vụ phiên đấu giá có hai biên bản: Sở Tư pháp Cà Mau khẳng định Báo Dân Việt phản ánh đúng
Bạn đọc

Vụ phiên đấu giá có hai biên bản: Sở Tư pháp Cà Mau khẳng định Báo Dân Việt phản ánh đúng

Bạn đọc

Tại cuộc họp báo quý III/2025, lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin Báo Dân Việt phản ánh sai phạm trong phiên đấu giá tài sản của Công ty Thái Dương là đúng sự thật. Cơ quan này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty đấu giá Hợp danh Thanh Bình, yêu cầu thực hiện thủ tục hủy kết quả đấu giá.

2 lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn ở phố Đê La Thành, Hà Nội, chủ nhà bị khởi tố
Pháp luật

2 lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn ở phố Đê La Thành, Hà Nội, chủ nhà bị khởi tố

Pháp luật

Liên quan đến vụ cháy ở phố Đê La Thành, Hà Nội, cơ quan công an xác định Hoàng Công Sơn (SN 1970; trú tại phố Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội) dọn dẹp rác trong nhà mang lên tầng 5 châm lửa đốt dẫn đến cháy lớn, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

ĐT Indonesia khởi đầu và kết thúc thế nào tại vòng loại World Cup 2026?
Thể thao

ĐT Indonesia khởi đầu và kết thúc thế nào tại vòng loại World Cup 2026?

Thể thao

ĐT Indonesia với lực lượng gồm nhiều cầu thủ nhập tịch và được dẫn dắt bởi các HLV tên tuổi vẫn không thể hoàn thành khát vọng giành vé dự VCK World Cup 2026. Mặc dù vậy, những gì ĐT Indonesia thể hiện trong suốt chiến dịch vòng loại đã cho thấy nỗ lực và sự tiến bộ đáng kể của họ.

Nữ phó giáo sư AI quá xinh đẹp, mới ngoài 30 tuổi, khiến dân mạng ngờ vực
Xã hội

Nữ phó giáo sư AI quá xinh đẹp, mới ngoài 30 tuổi, khiến dân mạng ngờ vực

Xã hội

Một nữ phó giáo sư trẻ tại một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi đoạn video ghi lại cảnh cô giảng dạy về trí tuệ nhân tạo (AI) thu hút sự chú ý của đông đảo người xem.

Bác sĩ thành thiên tài piano sau khi bị 'tử thần' viếng thăm
Xã hội

Bác sĩ thành thiên tài piano sau khi bị "tử thần" viếng thăm

Xã hội

Tony Cicoria suýt mất mạng vì bị sét đánh, nhưng cú sốc ấy đã mở ra cho ông một năng lực mới là khả năng sáng tác và biểu diễn âm nhạc khi đã bước qua tuổi trung niên.

Vì sao nữ ca sĩ Đặng Lệ Quân từng khẳng định: “Tôi hận Thành Long đến chết”?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao nữ ca sĩ Đặng Lệ Quân từng khẳng định: “Tôi hận Thành Long đến chết”?

Đông Tây - Kim Cổ

Đặng Lệ Quân từng tuyên bố: "Tôi hận Thành Long đến chết" rồi chia tay với siêu sao võ thuật.

Người Đức đang chuẩn bị cho một quyết định tuyệt vọng
Điểm nóng

Người Đức đang chuẩn bị cho một quyết định tuyệt vọng

Điểm nóng

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cảnh báo rằng thu nhập hộ gia đình thực tế sẽ giảm đáng kể trong những năm tới. Người dân sẽ phải đóng góp nhiều hơn vào lương hưu, chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm. Sự bất mãn với chính sách này đang gia tăng trong nước.

ĐT Indonesia chịu 3 thẻ đỏ liên tiếp vì tấn công trọng tài Trung Quốc
Thể thao

ĐT Indonesia chịu 3 thẻ đỏ liên tiếp vì tấn công trọng tài Trung Quốc

Thể thao

Trọng tài Ma Ning rút ra 3 thẻ đỏ với thành viên ĐT Indonesia sau khi thua Iraq dẫn tới vỡ mộng World Cup 2026.

Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Thủ tục thực hiện thế nào?
Bạn đọc

Điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Thủ tục thực hiện thế nào?

Bạn đọc

Một bạn đọc phản ánh khi đổi sang Thẻ căn cước, thông tin “quê quán” trên dữ liệu dân cư không trùng khớp với các giấy tờ trước đây. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đã có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định mới nhất.

'Gà ruột' của Vu Chính thập tử nhất sinh sau tuyên bố rời bỏ công ty quản lý
Văn hóa - Giải trí

"Gà ruột" của Vu Chính thập tử nhất sinh sau tuyên bố rời bỏ công ty quản lý

Văn hóa - Giải trí

Sau khi mắc bệnh kéo dài khiến cân nặng sụt chỉ còn 43 kg, Bạch Lộc phục hồi sức khỏe và cảm ơn người hâm mộ.

Người dân tại Cụm công nghiệp Thạch Kim (Hà Tĩnh) kêu cứu giữa “biển' rác thải và khói độc
Ảnh

Người dân tại Cụm công nghiệp Thạch Kim (Hà Tĩnh) kêu cứu giữa “biển" rác thải và khói độc

Ảnh

Nhiều năm qua, Cụm công nghiệp Thạch Kim (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) chìm trong "biển" rác thải công nghiệp và sinh hoạt. Rác thải bủa vây khu vực thành "vùng chết" ngột ngạt với khói độc, khiến hàng trăm hộ dân sống trong môi trường ô nhiễm mỗi ngày.

Hà Nội sương mù trắng trời kèm bụi mịn dù trời gần trưa, nắng to, người đi đường hắt hơi liên tục
Ảnh

Hà Nội sương mù trắng trời kèm bụi mịn dù trời gần trưa, nắng to, người đi đường hắt hơi liên tục

Ảnh

Hà Nội gần trưa, nắng yếu ớt xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Không khí ô nhiễm khiến người đi đường hắt hơi liên tục, khó chịu.

Bàn cờ địa chính trị: Nga kiểm soát cuộc chơi, Ukraine sa lầy, châu Âu trả giá đắt
Thế giới

Bàn cờ địa chính trị: Nga kiểm soát cuộc chơi, Ukraine sa lầy, châu Âu trả giá đắt

Thế giới

Có một câu chuyện mới đang được lan truyền ở phương Tây: Ukraine không còn thua nữa. Lập luận này khiến Washington cân nhắc viện trợ tên lửa Tomahawk cho Kiev, thậm chí Tổng thống Donald Trump còn dự đoán rằng Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ trước chiến tranh. Nhưng thực tế đang phản ánh điều ngược lại, nhà báo Mỹ Geoff LaMear bình luận.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Dù vũ khí, trang bị hiện đại đến đâu thì yếu tố con người vẫn là nhân tố quyết định
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Dù vũ khí, trang bị hiện đại đến đâu thì yếu tố con người vẫn là nhân tố quyết định

Tin tức

Trong phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Hải Phòng đề xuất đầu tư 1.000 tỷ để cải tạo, nâng cấp kè bờ sông nào, sau sáp nhập tỉnh Hải Dương?
Nhà nông

Hải Phòng đề xuất đầu tư 1.000 tỷ để cải tạo, nâng cấp kè bờ sông nào, sau sáp nhập tỉnh Hải Dương?

Nhà nông

Giai đoạn 2026-2030, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND thành phố Hải Phòng bố trí 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn để cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt (con sông chảy qua địa phận 2 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương trước đây).

Đang đi đăng ký kết hôn với bạn gái vì có bầu, người yêu cũ của cô ấy nhắn tin chấn động
Gia đình

Đang đi đăng ký kết hôn với bạn gái vì có bầu, người yêu cũ của cô ấy nhắn tin chấn động

Gia đình

Khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như cả thế giới vừa sụp xuống. Mọi kế hoạch, mọi hy vọng về gia đình nhỏ, căn nhà thuê sắp dọn vào, những món đồ trẻ sơ sinh đã đặt mua… tất cả bỗng trở nên vô nghĩa.

Tin đọc nhiều

1

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

2

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh vẫn "trực chiến" chống ngập lụt dù đang đi công tác nước ngoài

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh vẫn 'trực chiến' chống ngập lụt dù đang đi công tác nước ngoài

3

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

4

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

Làng quê đáng sống này ở Hưng Yên, toàn nhà to đẹp, tuyến đường hoa nông thôn mới

5

Con tôm sú thế hệ mới là thứ tôm gì mà ở Cần Thơ "nghe tên mà ham", nhà nào nuôi là trúng?

Con tôm sú thế hệ mới là thứ tôm gì mà ở Cần Thơ 'nghe tên mà ham', nhà nào nuôi là trúng?