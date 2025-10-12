Tiết lộ bất ngờ về cựu Tổng thống Syria Assad trong căn hộ sang trọng ở Moscow

Tổng thống Syria Bashar al-Assad và vợ Asma. Ảnh DOMINIQUE FAGET/Getty Images

Nguồn tin tiết lộ với báo Đức rằng, ông Assad đang sống trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thủ đô Nga, dành hàng giờ mỗi ngày để chơi game trực tuyến.

Theo mô tả, ông Assad từng được gọi là “mọt công nghệ” trong những năm học đại học y. Sau khi bị lật đổ năm 2024, ông và gia đình chạy sang Nga và sống một cuộc đời bình dị, nhàn rỗi. Cựu Tổng thống Syria thích dành thời gian ngắm cảnh phố phường Moscow, dạo trung tâm thương mại dưới chân tòa nhà, và thỉnh thoảng lui về biệt thự riêng ở ngoại ô.

Tạp chí Die Zeit cũng cho biết gia đình ông Assad nhận được sự bảo vệ an ninh của Moscow, nhờ mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Putin - người từng là đồng minh thân cận của ông trong suốt cuộc nội chiến Syria.

Ông Assad kế nhiệm cha mình, cựu Tổng thống Hafez al-Assad, vào năm 2000 và từng được kỳ vọng mang lại cải cách cho đất nước. Tuy nhiên, sự yếu kém của chế độ Assad đã khiến Syria rơi vào vòng xoáy hỗn loạn, nội chiến. Cuối cùng, chế độ al-Assad sụp đổ chóng vánh, đánh dấu chấm hết của 5 thập niên gia tộc al-Assad cai trị Syria.