Tin bão mới nhất: Bão số 10 vẫn đang lao nhanh chưa từng có về phía miền Trung, cách Hoàng Sa 580km, giật tới cấp 15

Thứ bảy, ngày 27/09/2025 05:24 GMT+7
Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 BUALOI vẫn đang di chuyển thần tốc, tới 35 - 40km/h, gấp đôi những cơn bão thông thường nên hiện chỉ cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km.
Tin bão mới nhất: Bão số 10 BUALOI vẫn đang di chuyển cực nhanh

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 BUALOI ở vào khoảng 14,0°N; 116,6°E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h, nhanh chưa từng có.

"Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển", Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Đến 4h ngày 28/9, bão số 10 đã ở trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 180km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 30-35km/h, có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa); vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Đến 16h ngày 28/9, bão số 10 đã trên vùng biển từ Hà Tĩnh – Thừa Thiên Huế, cách Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Nam. Bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 16. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), phía Tây Bắc Giữa Biển Đông; từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) và Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu); đất liền từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế.

Đến 4h ngày 29/9, bão số 10 ở trên đất liền từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, bão vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bãp cấp 8-9, giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn), Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu); đất liền từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế.

Đến 4h ngày 30/9, bão số 10, trên khu vực Thượng Lào suy yếu thành vùng áp thấp.

Hướng di chuyển của bão số 10. 

Tác động của bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do tác động của bão số 10, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6,0-8,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0- 5,0m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5,0-7,0m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ gần sáng ngày 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1,0- 2,0m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2,0m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền: Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP.Huế gió mạnh dần lên cấp 6- 7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ gần sáng ngày 28/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

