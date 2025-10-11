Tin tối (11/10): Leo Artur muốn khoác áo ĐT Việt Nam?

Leo Artur muốn khoác áo ĐT Việt Nam?

Theo một số nguồn tin, tiền vệ Leo Artur của CLB CAHN vừa ngỏ ý muốn khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai. Ngôi sao 30 tuổi sở hữu chiều cao 1m77, được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công xuất sắc nhất V.League trong mấy năm gần đây. Mùa giải này, cầu thủ người Brazil 5 pha lập công và 5 đường kiến tạo thành bàn sau 10 lần ra sân trên mọi đấu trường.



Ảnh: CLB CAHN.

Tháng 7/2023, Leo Artur lần đầu tiên đến Việt Nam khoác áo CLB Bình Định. Đến tháng 8/2024, anh gia nhập CLB CAHN. Theo quy định của LĐBĐ thế giới (FIFA), đến tháng 7/2028, Artur mới đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Việt Nam.

HLV Cklamovski sắp nhận án phạt từ FAM?

Sau chiến thắng 3-0 của Malaysia trước ĐT Lào ở lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại Asian Cup 2027, HLV Peter Cklamovski đã lên tiếng chỉ trích sai phạm của LĐBĐ Malaysia (FAM). Hành động này có thể khiến nhà cầm quân 46 tuổi nhận án phạt từ FAM.

Inter Miami muốn chiêu mộ Neymar

Ảnh: ChatGPT.

Báo chí Mỹ cho hay, Chủ tịch David Beckham đang ra sức thuyết phục tiền đạo Neymar chia tay Santos để gia nhập Inter Miami. Nếu gia nhập đội chủ sân Chase, ngôi sao 33 tuổi sẽ có cơ hội sát cánh cùng 2 đồng đội cũ ở Barcelona là Lionel Messi và Luis Suarez. Tháng 12 tới, tuyển thủ Brazil sẽ hết hạn hợp đồng với Santos.

Bruno Fernandes cam kết tương lai với M.U

Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2025, tiền vệ Bruno Fernandes nhận được sự quan tâm từ Al-Hilal và Al-Ittihad. Tuy nhiên, tuyển thủ Bồ Đào Nha khẳng định rằng, anh sẽ tiếp tục gắn bó với M.U ít nhất đến hết mùa giải 2025/26. Sau đó, anh sẽ xem xét tương lai của mình. Ngôi sao 31 tuổi cũng thừa nhận rằng, anh có thể sang Ả Rập Saudi chơi bóng trong tương lai.

Robert Sanchez sở hữu bộ sưu tập xe trị giá 1 triệu bảng



Ảnh: Instagram nhân vật.

Theo tờ The Sun, thủ môn Robert Sanchez của Chelsea hiện đang sở hữu bộ sưu tập xe hơi trị giá 1 triệu bảng. trong đó có những mẫu xe nổi tiếng như Mercedes-Benz G-Wagon, Porsche 911 GT3 RS, Lamborghini Urus độ Mansory, BMW e30 325i, Nissan R34 GT-R V-Spec.