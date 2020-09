Anh Lương Thụy sống tại Long Biên (Hà Nội), thường xuyên phải đi làm qua nút giao ngã tư Vọng - cầu Vĩnh Tuy cho hay, "Tôi thường xuyên phải đi làm qua tuyến đường này, đã nhiều năm nay do việc mở rộng đường cùng với xây cầu vượt, biến nơi đây thành một đại công trình to lớn. Mỗi lần đi trên tuyến đường này nhất là vào mùa hè không thể tránh khỏi tình trạng khói bụi, mùi hôi thối từ rác thải bốc lên, ùn tắc giao thông nghiêm trọng, người đi bộ tràn xuống lòng đường do vỉa hè đã bị lấn chiếm. Rất mong công trình sớm hoàn thành để giải quyết các vấn đề trên cho người dân xung quanh".