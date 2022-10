TOÀN CẢNH "ĐIỂM TRƯỜNG MƠ ƯỚC" KHU CƠN VỪA ĐƯỢC KHÁNH THÀNH





Ngày 26/10, Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và các nhà tài trợ tổ chức thành công lễ khánh thành Điểm trường Mầm non Khu Cơn thuộc Trường Mầm non Yên Thắng (xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa). Tổng trị giá chương trình hơn 750 triệu đồng.





Toàn cảnh "Điểm trường mơ ước" tại Mầm non Khu Cơn thuộc Trường Mầm non Yên Thắng (xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa).

Vượt qua nhiều khó khăn về đường đi, đoàn đã đến được nơi tổ chức khánh thành điểm trường.

Video: Toàn cảnh “Điểm trường mơ ước” Khu Cơn vừa được khánh thành.

Hành trình vượt hơn 300 km mang "Điểm trường mơ ước" đến với trẻ vùng biên





Vượt qua đoạn đường hơn 30 0km trong đó có 2 km đi bộ mới vào được điểm trường Khu Cơn (xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa). Những trải nghiệm đó đã giúp chúng tôi hiểu được tại sao thầy cô nơi đây xứng đáng được gọi là "người hùng" khi lặn lội mang con chữ đến với các em học sinh.

Chia sẻ về việc mang con chữ đến với học trò nơi đây, cô Lê Thị Phượng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Thắng cho biết: "Con đường đến điểm trường Mầm non Khu Cơn ngày mưa trơn trượt nó trở nên khó khăn hơn gấp bội lần. Bao năm qua, con đường vẫn vậy mỗi khi mưa xuống. Để mang được con chữ đến với học sinh, giáo viên trong trường vô cùng can đảm, nỗ lực để vượt qua con đường lầy lội toàn bùn đất này".

Con đường đất vốn đã khó đi, nay lại ngấm mưa làm cho những bước chân của các thành viên trong đoàn thiện nguyện càng trở nên khó khăn khi di chuyển.





Con đường bùn đất dài 2 km mà cả đoàn thiện nguyện phải vượt qua để đến với điểm trường Khu Cơn.

Đoàn thiện nguyện di chuyển đến điểm trường, nhưng vì con đường quá lầy lội khiến xe không thể vào điểm trường Khu Cơn.

Xe không thể di chuyển vào điểm trường, vậy nên đoàn thiện nguyện phải đi bộ 2km đường đất vào đến điểm trường.





Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cho biết: "Dù đã được thông báo trước về đoạn đường đi, thế nhưng cho đến khi bước đi trên con đường chỉ toàn bùn đất, chúng tôi mới thấu hiểu sự vất vả, gian truân của thầy cô nơi đây".

Để kịp thời gian diễn ra buổi lễ khánh thành điểm trường, đoàn từ thiện đã bắt đầu xuất phát từ sớm. Sau gần 1h đi bộ, đoàn từ thiện Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã có mặt tại điểm trường Mầm non Khu Cơn. Tại đây, thầy cô giáo cùng các em học sinh, phụ huynh vô cùng phấn khởi chào đón đoàn từ thiện.





Đón đoàn thiện nguyện là những nụ cười của các em học sinh, phụ huynh học sinh nơi đây. Điều này khiến những mệt nhọc của đoàn tan biến.





Niềm hạnh phúc vỡ òa của cô trò vùng cao





Ngày khánh thành đến, các em học sinh điểm trường Mầm non Khu Cơn cuối cùng cũng được bước những bước chân đầu tiên vào lớp học mới. Khoảnh khắc đó với các em đều mới lạ và bỡ ngỡ như ngày khai giảng đầu đời. Không chỉ các em học sinh, giáo viên tại trường cũng có những cảm xúc đặc biệt.







Toàn cảnh “Điểm trường mơ ước” Khu Cơn vừa được khánh thành.





Là người đã đồng hành cùng các em từ khi điểm trường còn là những lớp học dột nát đến lúc trường được xây mới, cô Phạm Thị Bé - Giáo viên cắm bản tại điểm trường Khu Cơn không giấu được cảm xúc chia sẻ: "Tôi còn chưa quên được cảm giác hạnh phúc vỡ òa khi nhận được tin Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt, Quỹ Thiện Tâm và các nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ xây dựng điểm trường mới. Tôi nhớ ngày đào móng ở điểm trường, từng viên đá đầu tiên được đặt cẩn thận. Điểm trường dần hình thành, niềm hạnh phúc của cô trò chúng tôi cũng ngày càng tăng lên".

Đứng trong phòng học mới khang trang cùng học sinh của mình, cô Bé không kìm được xúc động: "Tôi rất hạnh phúc khi được chứng kiến giây phút các con lần đầu tiên bước chân vào lớp học còn thơm mùi sơn mới. Có cả những bạn sà vào lòng và ôm chầm lấy tôi. Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc tôi nhớ mãi không quên trong hành trình gieo chữ của mình".

Điểm trường mới không chỉ mang đến hạnh phúc cho cô trò mà còn mang lại niềm tin vui cho toàn bộ bà con dân bản Khu Cơn.





Lễ cắt băng khánh thành và gắn biển công trình "Điểm trường mơ ước" Khu Cơn.





Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt phát biểu trong buổi lễ khánh thành: "Trong suốt chiều dài hoạt động của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, chúng tôi luôn chú trọng vào công tác từ thiện. Chúng tôi được biết, xã Yên Thắng vẫn còn đến 80% hộ dân thuộc hộ nghèo và cận nghèo.

Tại điểm trường mầm non Khu Cơn, cô trò không có lớp học chính thức mà phải học nhờ lớp của trường tiểu học. Vì vậy, sau quá trình khảo sát, chúng tôi quyết định xây dựng "Điểm trường mơ ước" Khu Cơn. Dù số tiền đầu tư chưa phải quá lớn, nhưng mong rằng điểm trường sẽ góp phần đẩy mạnh truyền thống hiếu học của những người dân xứ Thanh".

Ngay trong ngày khánh thành điểm trường, cô trò điểm trường Khu Cơn tiếp tục nhận được niềm vui. Cụ thể, trong giai đoạn cuối năm 2022, nhà vệ sinh của điểm trường do huyện Lang Chánh đối ứng sẽ hoàn thiện với mức đầu tư 70.000.000 đồng.





Tại lễ khánh thành, đoàn thiện nguyện trao tặng nhà trường rất nhiều phần quà.





Điểm trường Khu Cơn được Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây dựng với tổng chi phí 600.000.000 đồng, bao gồm 2 phòng học với tổng diện tích 133m2.

Nhìn gương mặt hạnh phúc của cô trò điểm trường Khu Cơn, ông Phạm Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh chia sẻ: "Cô trò cũng như người dân nơi đây đã mong chờ được xây dựng điểm trường mới từ rất lâu, nhưng do địa phương còn nhiều khó khăn, nên chưa đủ ngân sách để xây dựng điểm trường mới.

Chúng tôi cảm thấy rất biết ơn khi Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã xây dựng một điểm trường mới khang trang, sạch đẹp, cho cô trò Khu Cơn".





Những chiếc kẹo ngọt ngào cũng được mang đến gửi tặng cho các bạn nhỏ tại trường.

Niềm vui trong lớp học mới





- Các con có mong chờ được học ở lớp học mới không?

- Dạ thưa cô có ạ!

Cuộc trò chuyện này đã trở nên quen thuộc với cô trò điểm trường Mầm non Khu Cơn trong suốt những ngày qua. Dù chỉ bập bẹ chưa nói được tròn vành rõ chữ, nhưng các em học sinh ở điểm trường đều mong chờ được học trong lớp học mới.

Em Lương Thị Thu Hương - Học sinh lớp 5 tuổi vui mừng nói: "Con rất vui khi được học trong lớp mới, từ nay khi đi học con sẽ không còn phải lo sợ mỗi ngày mưa gió đến nữa".

Chị Lò Thị Hằng (bản Khu Cơn) ôm con trai vào lòng, nhìn thấy lớp học mới khang trang, chị xúc động bày tỏ: "Lớp học mới khang trang quá, trước đây, tôi chẳng dám ước con sẽ được học trong ngôi trường đẹp thế này. Thật không thể tin nổi ngay ngày hôm nay, ước mơ thành đã thành sự thật".





Không chỉ những em học sinh và thầy cô mà những người dân xung quanh điểm trường cũng rất vui vẻ và hạnh phúc khi những phòng học mới được khánh thành.

Từ rất sớm những học sinh và giáo viên trường đã đến để chuẩn bị cho buổi khánh thành ngày hôm nay.

Niềm vui của cô trò điểm trường Khu Cơn trong phòng học mới.

Với cô trò điểm trường Khu Cơn, những ngày tháng phía trước sẽ thêm phần tươi sáng hơn khi có lớp học mới, không còn sợ những ngày trời mưa gió khiến mảng tường cũ bong tróc. Cũng không còn lo những tổ mối mọc lên đầy trong lớp sau những cơn mưa.

Các bạn nhỏ thích thú khi chơi đùa trong lớp học mới.