Tin tức
Thứ tư, ngày 24/09/2025 18:51 GMT+7

Tổng Bí thư tặng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân bức trướng với 16 chữ vàng

Thứ tư, ngày 24/09/2025 18:51 GMT+7
Chiều 24/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI- Ảnh 1.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI

Thưa các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương,

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động,

Thưa các đại biểu, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến.

Hôm nay, Tôi rất vui mừng, xúc động dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI- Ngày hội tôn vinh ý chí, kỷ luật, sức mạnh, trí tuệ và lòng tận hiến của "Bộ đội Cụ Hồ". Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tôi gửi tới các đồng chí lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng nồng ấm trước những thành tích xuất sắc mà các cơ quan, đơn vị, nhà máy, học viện, nhà trường, bệnh viện, doanh nghiệp quốc phòng, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến của toàn quân đã đạt được trong phong trào Thi đua Quyết thắng thời gian qua. Những điển hình tiên tiến hôm nay là minh chứng sống động cho sức mạnh của truyền thống, của kỷ luật, của sáng tạo và của tình quân-dân thắm thiết.

Xin chúc mừng 54 Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, 304 điển hình tiên tiến và hàng trăm ngàn tập thể, cán bộ, chiến sĩ được vinh danh, khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng 5 năm qua.

Thưa các đồng chí,

Ngay sau khi đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ra đời, phong trào thi đua quyết thắng cũng hình thành, đó là ý chí quyết chiến, quyết thắng, dám đánh giặc, dám đi trước, dám nhận việc khó, dám hy sinh, quyết làm đến cùng để hoàn thành mệnh lệnh của Đảng, của Tổ quốc và Nhân dân. Khi Bác Hồ phát động phong trào thi đua yêu nước, Quân đội tiên phong hưởng ứng và từ thực tiễn chiến đấu-công tác đã hình thành một sắc thái riêng, phong trào "Thi đua Quyết thắng"- thi đua để chiến đấu giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi; thi đua để ra quân là chiến thắng. Nói cách khác, Thi đua Quyết thắng hòa ngay vào mạch nguồn của phong trào Thi đua Ái quốc do Ban Chấp hành Trung ương và Bác Hồ phát động, đóng góp phần quan trọng trên chặng đường trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong mọi giai đoạn cách mạng, từ các trận đánh du kích đến chiến dịch quy mô lớn; từ mặt trận bí mật đến ngoại giao quân sự; từ nghiên cứu-thiết kế chế tạo vũ khí; từ nhà trường, phòng thí nghiệm đến thao trường; từ lãnh đạo chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ, Thi đua Quyết thắng luôn là chất xúc tác biến quyết tâm thành kết quả, biến mục tiêu thành hiện thực. Nhờ thi đua, đơn vị có mục tiêu chung đo được; mỗi người có việc cụ thể làm đến nơi đến chốn; kỷ luật trở thành sức mạnh; sáng kiến trở thành nguồn lực; để "Thi đua ái quốc là yêu nước. Yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất" trở thành văn hóa. Từ đó hình thành phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" có đặc sắc riêng: khiêm tốn mà kiên cường, kỷ luật mà sáng tạo, quyết đoán mà nhân hậu, quyết chiến và quyết thắng; để mỗi người lính góp sức mình vào xây dựng quân đội "Trung với Đảng, Hiếu với Dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, Khó khăn nào cũng vượt qua, Kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Sức lan tỏa của phong trào thi đua quyết thắng không dừng trong doanh trại, đơn vị, trong quân đội mà còn truyền cảm hứng sang các Ban, Bộ, Ngành, Địa phương, Doanh nghiệp và Cộng đồng, góp phần làm nên nền nếp thi đua yêu nước rộng khắp của đất nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở đâu có bộ đội, ở đó có phong trào thi đua; ở đâu có cán bộ, chiến sĩ gương mẫu thì ở đó có phong trào, có kỷ cương, có hiệu quả; ở đâu có Thi đua Quyết thắng, ở đó tiêu chí "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" trở nên cụ thể, đo đếm được; để mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng đều có thể "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ".

Thi đua Quyết thắng có giá trị bởi tính liên tục và chiều sâu. Không phải là đợt "ra quân" nhất thời mà là "nhịp đập cuộc sống". Mỗi ngày một tiêu chí, mỗi tuần một việc làm thiết thực, mỗi tháng một sáng kiến, mỗi quý một kết quả bền chắc. Điểm bắt đầu là chiến sĩ; hạt nhân là tổ, tiểu đội; động lực là trung đội, đại đội; quyết định là cấp ủy, chỉ huy các cấp. Thi đua ở đây không phải là "chạy theo thành tích", mà là "cơm ăn nước uống hàng ngày" trong môi trường đặc thù quân sự: phải chính xác, đúng quy trình, an toàn, hiệu quả và phù hợp tình huống tác chiến hiện đại.

Trong môi trường quân ngũ, thi đua là trường học của "nhân cách và bản lĩnh". Mỗi chỉ tiêu hoàn thành không chỉ thêm một "điểm số" mà thêm một nấc trưởng thành. Mỗi chiến sĩ phải biết đặt nhiệm vụ lên trên, biết kỷ luật tự thân, biết tôn trọng quy trình, biết hợp đồng tác chiến, biết xử trí tình huống, biết yêu đồng đội, thương dân. Muốn vậy, tiêu chí thi đua phải "rõ–đúng- trúng- dễ nhớ- dễ làm- dễ so sánh". Tổ chức phải liền mạch từ cơ sở lên; đánh giá phải công minh, công khai; khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc; phê bình phải chân thành, xây dựng, giúp nhau tiến bộ.

Thưa các đồng chí,

Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, chiến tranh công nghệ cao, tác chiến với hình thái chiến tranh mới, đe dọa an ninh phi truyền thống gia tăng; yêu cầu dựng xây và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi quân đội ta vừa "chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" vừa "cơ động, linh hoạt, thông minh số". Trong bối cảnh đó, Thi đua Quyết thắng phải trở thành "hệ điều hành" cho ba vai trò: "Đội quân chiến đấu" lấy tiêu chí huấn luyện "gần thực chiến, sát đối tượng tác chiến, sát địa bàn, sát vũ khí trang bị" làm trục; coi làm chủ vũ khí, khí tài, công nghệ cao là chỉ số bắt buộc; coi an toàn, kỷ luật là đường ranh đỏ. Qua nghe báo cáo thành tích tại Đại hội, tôi rất ấn tượng với tinh thần thi đua cũng như kết quả hoạt động, công tác của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Bên cạnh những tấm gương dũng cảm hy sinh, đóng góp của quân đội đối với đời sống xã hội, 5 năm qua, các đồng chí đã có nhiều bước tiến về vũ khí, khí tài, tác chiến, đây là dấu ấn của Đại hội thi đua lần này- xây dựng quân đội hiện đại, làm chủ khoa học, công nghệ. Đó chính là việc thực hiện các mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trong quân đội. Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ hiện nay, toàn quân cần tiếp tục thi đua trên mặt trận khoa học kỹ thuật để tự chủ về chiến lược, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh. "Đội quân công tác" gắn các mục tiêu thi đua với nhiệm vụ vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương; góp phần giữ ổn định xã hội, củng cố niềm tin nhân dân. "Đội quân lao động sản xuất" thúc đẩy nghiên cứu- thiết kế- chế tạo; làm chủ chuỗi sản xuất -bảo đảm kỹ thuật; tham gia phát triển kinh tế -xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công nghiệp quốc phòng, logistics quân đội.

Truyền thống của Quân đội ta "ra quân là chiến thắng" đã trở thành "chuẩn mực hành động". Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải mang trong mình dòng máu "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" trong học tập, rèn luyện, huấn luyện, thực hành chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, giúp nhân dân, hợp tác quốc tế và nghĩa vụ quốc tế.

Thi đua chỉ có ý nghĩa khi "thật-hay-đẹp-hữu ích". Tôi đề nghị toàn quân tiếp tục chấn chỉnh những biểu hiện hình thức; tuyệt đối tránh chạy theo chỉ tiêu bề nổi; đặt chất lượng, hiệu quả, chiều sâu lên hàng đầu. Thi đua phải làm cho con người tốt hơn, đơn vị mạnh hơn, công việc trôi chảy hơn, quan hệ quân-dân bền chặt hơn. Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh. Thi đua phải góp phần "siết chặt đội ngũ", lan tỏa tích cực, khuyến khích tài năng trẻ, tạo không gian cho sáng kiến của chiến sĩ, của phụ nữ quân đội, của công nhân viên quốc phòng. Mỗi cấp ủy, chỉ huy phải là "nhạc trưởng" biết chọn đúng "bản nhạc", chọn đúng "nhịp" tiến độ, phối hợp nhịp nhàng "dàn nhạc" các lực lượng.

Tôi đề nghị các cấp ủy, chỉ huy chăm lo nhân rộng điển hình: có cơ chế ghi nhận kịp thời, khen thưởng xứng đáng; đưa các mô hình hay vào chương trình huấn luyện -công tác để mọi người cùng tiến bộ.

Thi đua là yêu nước. Yêu nước phải thể hiện bằng kết quả cụ thể, trách nhiệm cụ thể. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với bề dày truyền thống, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, với sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và sự đùm bọc của Nhân dân, phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả; tạo ra đột phá mới trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một lần nữa, tôi nhiệt liệt biểu dương và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục tỏa sáng ở cương vị mới. Tôi mong các đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành hạt nhân truyền cảm hứng ở đơn vị; giúp đồng đội cùng tiến bộ; biến danh hiệu thành trách nhiệm, biến vinh quang thành cống hiến mới. Chúc phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI "bứt phá, lan tỏa, bền vững", để mỗi đơn vị là một "pháo đài kỷ luật, sáng tạo", mỗi người lính là một "ngọn lửa tận hiến", mỗi nhiệm vụ là một "trận đánh thắng lợi".

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Nhân dịp Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân, Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, tôi xin tặng các đồng chí bức trướng với 16 chữ vàng.

"TRUNG THÀNH KIÊN ĐỊNH-ĐOÀN KẾT KỶ CƯƠNG

ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN-QUYẾT CHIẾN QUYẾT THẮNG"

