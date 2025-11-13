Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ 'siêu dự án' sân bay quốc tế Long Thành, mục tiêu hoàn thành cuối năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ "siêu dự án" sân bay Long Thành

Ngày 13/11, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra và làm việc tại Dự án sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Tại đây, Tổng Bí thư đã nghe báo cáo tiến độ, động viên lực lượng thi công và trao quà cho cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường.

Tham dự đoàn công tác có ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV; ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Hồng Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương.



Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với đại diện chủ đầu tư và nhà thầu thi công sân bay Long Thành. Ảnh: Công Nghĩa

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Dự án sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1 đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm, với mục tiêu hoàn thành hạ tầng vào cuối năm 2025 và đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ngày 19/12 tới đây.

Trong tháng 10 và đầu tháng 11, tiến độ dự án đã được đẩy nhanh đáng kể nhờ huy động thêm nguồn lực và rút ngắn kế hoạch từ 3 - 5 tháng so với ban đầu.

Dự án hiện có khoảng 17.000 lao động và hàng nghìn thiết bị, máy móc hoạt động suốt ngày đêm. Các hạng mục trọng điểm như đường băng, nhà ga hành khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được ưu tiên thi công, đảm bảo tiến độ đồng bộ.

Bộ Xây dựng đánh giá việc tăng cường thi công liên tục đã giúp dự án rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thiện, tạo nền tảng cho việc khai thác thương mại vào đầu năm 2026.

Theo ACV, đến đầu tháng 11/2025, các thiết bị cho nhà ga, hệ thống quản lý bay và điều hành không lưu đang được lắp đặt khẩn trương.

Dự án sân bay Long Thành được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Nguyên Vỹ

Khi hoàn thành, sân bay quốc tế Long Thành sẽ là cửa ngõ hàng không quốc tế hiện đại nhất cả nước, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời tạo động lực lớn thúc đẩy phát triển logistics, du lịch và thu hút đầu tư vào vùng Đông Nam bộ, khu vực đóng góp hơn 40% GDP cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và lực lượng thi công, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục giữ vững tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và môi trường.