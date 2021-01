Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại thị xã Sa Pa luôn ở mức trung bình khoảng 0 độ C. Nhịp sống thay đổi, người dân chủ động với những biện pháp phòng, chống giá rét cho vật nuôi, cây trồng; một số trường học phải tạm thời cho học sinh nghỉ học để chống rét; tại các điểm du lịch luôn chật kín du khách…





NÔNG DÂN SA PA VẤT VẢ CHỐNG RÉT CHO VẬT NUÔI, CÂY TRỒNG

Đợt không khí lạnh mạnh tăng cường đã khiến nhiệt độ tại Sa Pa luôn ở mức trung bình khoảng 0 độ C. Chính vì vậy, người nông dân đã phải "căng mình" tìm đủ mọi cách để giảm thiểu thiệt hại cho vật nuôi, cây trồng.

Những ngày qua, nhiệt độ trung bình tại thị xã Sa Pa luôn ở ngưỡng khoảng 0 độ C.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương và bà con nông dân tại các bản thuộc thị xã Sa Pa đã chủ động bảo vệ vật nuôi, cây trồng bằng nhiều biện pháp.





Người nông dân bản Tả Van bảo vệ cây trồng bằng các biện pháp như bón thêm phân kali, phân lân, tỉa thưa cành, nhánh… để tăng khả năng chống rét và hạn chế sâu hại cho cây trồng.

Chị Giàng Thị Dính (xã Tả Van) chia sẻ: "Thời gian gần đây, chính quyền thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở chúng tôi chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Hằng ngày, chúng tôi phải giẫy cỏ, tưới nước, bón phân thì mới hạn chế được thiệt hại do giá rét gây ra".

Các biện pháp bảo vệ vật nuôi như quây kín chuồng trại, dự trữ củi, thức ăn cho vật nuôi được áp dụng.

Ông Lý Văn Hiển (Chủ tịch UBND xã Tả Van) cho biết: "Trong những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của thời tiết và dự báo có khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá. Chúng tôi đã phân công thành những tổ công tác để đi vào các thôn rà soát các điều kiện chăn nuôi, chuồng trại, dự trữ thức ăn, tiêm phòng cho vật nuôi".





NHIỀU TRƯỜNG HỌC Ở SA PA PHẢI TẠM THỜI CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC

Trong đợt rét đậm, rét hại, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa đã chỉ đạo các trường chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh.

Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa, từ ngày 8/1, một số trường trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học, tự ôn tập ở nhà.

Cụ thể, Trường Mầm non Sử Pán, Trường Mầm non Tả Phìn (tổng số 661 học sinh); Trường Mầm non Thanh Phú với 139 học sinh; 20 trường tiểu học với tổng 8.964 học sinh. Ngoài ra, 14 trường THCS cho phép học sinh nghỉ học để giáo viên họp sơ kết theo kế hoạch đã chỉ đạo từ trước trùng với ngày nhiệt độ Sa Pa giảm sâu.





Các trường học căn cứ tình hình cụ thể, theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án đảm bảo giữ ấm, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.





CÁC ĐIỂM DU LỊCH TẠI SA PA CHẬT KÍN DU KHÁCH

Do được dự báo xuất hiện băng tuyết và trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên lượng khách tham quan đỉnh Fansipan tăng đột biến. Tuy nhiên, nhiều du khách đã tỏ ra thất vọng vì băng tuyết không xuất hiện như dự báo.

Hình ảnh biển người chen nhau tham quan, chụp ảnh, chờ đón băng tuyết trên đỉnh Fansipan.

Nhiều du khách cho biết, lên đỉnh Fansipan với hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng băng tuyết. Tuy nhiên, khi lên tới đây, trời mưa phùn kết hợp sương mù bao phủ dày đặc đã khiến cho chuyến đi "săn" băng tuyết thất bại.

Nhiệt độ tại Fansipan những ngày qua thường ở mức trung bình khoảng -4 độ C. Tuy nhiên, băng tuyết vẫn chưa xuất hiện.

Tại khu vực nhà thờ đá, quảng trường trung tâm thị xã Sa Pa… du khách đã được chiêm ngưỡng một Sa Pa huyền ảo, ẩn khuất trong làn sương mù dày đặc cả ngày lẫn đêm.

Với một số du khách, sương mù cũng là một nét đặc trưng để khám phá thị xã Sa Pa.

Nhiều du khách đều chung cảm nhận, mặc dù tiết trời lạnh buốt nhưng cảnh tượng thì vô cùng đặc biệt. Làn sương mù dày đặc, xuất hiện cả ngày lẫn đêm đã khiến mọi thứ trở nên huyền ảo, ẩn mình và lạ lẫm.

Sương mù xuất hiện dày đặc đã khiến con người, cảnh vật dường như như “biến mất”.

SA PA KÊU GỌI DU KHÁCH KHÔNG MUA HÀNG RONG ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM

Tình trạng trẻ em đi bán hàng rong và chèo kéo du khách tại thị xã Sa Pa vẫn diễn ra khá phổ biến. Chính quyền thị xã Sa Pa đã tổ chức xe lưu động, phát loa kêu gọi du khách không mua hàng rong để bảo vệ quyền trẻ em.

Chính quyền thị xã Sa Pa cho biết, tình trạng một số trẻ em đi lang thang, đeo bám khách bán hàng rong ở thị xã diễn ra lâu nay. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp song chưa giải quyết dứt điểm, khiến cho hình ảnh khu du lịch Sa Pa xấu đi trong mắt du khách. Từ thực tế đó, thị xã quyết định triển khai việc phát loa vận động du khách.

Thực tế, đây là thực trạng diễn ra đã lâu và chưa được giải quyết dứt điểm. Người lớn đã ép buộc trẻ em bỏ học để đi bán hàng, và dùng trẻ em để đánh vào lòng trắc ẩn của du khách.

Việc du khách mua hàng, thậm chí cho tiền đã vô tình đẩy thực trạng trẻ em bỏ học đi bán hàng rong, ăn xin nhiều hơn.

Những năm qua, chính quyền thị xã Sa Pa đã ngăn chặn rất nhiều hành vi sử dụng trẻ em để xin ăn, kiếm sống trên đường phố. Trên thực tế, hiện tượng này tuy đã giảm nhiều so với trước nhưng vẫn vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

Bài: PHẠM HƯNG