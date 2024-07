Trực thăng Ka-52 bị nhận xét không tin cậy khi hoạt động do cơ cấu rotor đồng trục quá phức tạp, hệ thống điện tử hàng không cũng như vũ khí trang bị cho nó còn có khoảng cách nhất định so với sản phẩm do phương Tây chế tạo. Theo Defense Express.