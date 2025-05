Ngày 29/5, Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong lực lượng. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thượng tá Trần Văn Quang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đã công bố quyết định thăng cấp, nâng lương năm 2025 cho 650 đại diện cấp bậc hàm Đại tá, Thượng tá, Trung tá, Thiếu tá, trong tổng số 5.645 CBCS được xét thăng cấp, nâng lương trong toàn lực lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng các đồng chí được thăng cấp, nâng lương, khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng của Bộ Công an, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố đối với những nỗ lực và thành tích trong công tác của tập thể và cá nhân các đơn vị, từ cấp phòng đến công an xã, đồn công an.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được thăng cấp bậc hàm lên Đại tá. Ảnh: CAHN.

Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh công tác thăng cấp, nâng lương là hoạt động định kỳ, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy - Ban Giám đốc đối với chính sách cán bộ. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy đang được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, hiện đại, việc kịp thời ghi nhận, động viên CBCS có ý nghĩa rất lớn về chính trị tư tưởng.

Trong đợt này, 4 đồng chí có thành tích đặc biệt xuất sắc được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 21 đồng chí được phong tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng" và "Chiến sĩ thi đua toàn quốc, đã được Bộ Công an xem xét thực hiện chính sách thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương trước thời hạn.

Đại tá Hoàng Anh Phương, Trưởng Phòng An ninh đối ngoại phát biểu đáp từ. Ảnh: CAHN.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị CBCS tiếp tục phát huy truyền thống Công an Thủ đô anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 22 của Thành ủy trong thời kỳ mới.

Thay mặt các CBCS được thăng cấp, nâng lương, Đại tá Hoàng Anh Phương, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, bày tỏ sự cảm ơn và cam kết tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao năng lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.