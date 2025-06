Theo cơ quan điều tra, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp nhận nội dung tố giác của người dân, theo đó trong thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, ông H.V.H thuê Huỳnh Văn Thành đi thu mua lúa và bao tiêu sản phẩm nông sản của nông dân.

Đối tượng Huỳnh Văn Thành. Ảnh: CACC

Lợi dụng sự tin tưởng của ông H, Thành đã ký hợp đồng thu mua lúa và bao tiêu sản phẩm nông sản với nhiều hộ dân và yêu cầu ông H chuyển tiền để trả tiền cọc cho nông dân.

Sau đó, ông H đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền 1.356.500.000 đồng cho Thành để trả cho nông dân nhưng Thành không trả mà chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết định truy tìm của cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Hiện không rõ Thành đang ở đâu, cần tổ chức tuy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin về đối tượng Huỳnh Văn Thành đang ở đâu, thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (qua Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ: Số 6 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc Điều tra viên Huỳnh Văn Vương (số điện thoại: 0968.941.901) để tiếp nhận xử lý theo quy định.