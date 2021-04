Tượng nữ thần Tự do (New York, Mỹ): Bức tượng do kiến trúc sư Frédéric Bartholdi thiết kế, được người Pháp tặng cho nước Mỹ vào ngày 19/6/1885 để thể hiện tình hữu nghị. Tượng được đặt tại đảo Liberty, New York và trở thành biểu tượng của thành phố nói riêng cũng như nước Mỹ nói chung. Tượng có hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng, tượng trưng cho Libertas, nữ thần tự do của La Mã, tay phải cầm ngọn đuốc còn tay kia một tấm đá phiến có khắc ngày độc lập của Mỹ.