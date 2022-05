Tướng Phạm Tuân và Nhà thơ Hồng Thanh Quang "truyền lửa" cho học sinh trường IVS

Chia sẻ với học sinh trường IVS (Hà Nội) về chuyến bay vũ trụ ngày 23/7/1980, Tướng Phạm Tuân hy vọng nhiều bạn trẻ sẽ theo đuổi khát vọng chinh phục không gian. "Cuộc đời tôi thành phi công là 90% may mắn, còn lại là ở bản thân mình. May mắn thì luôn đến với mọi người, nhưng ai tận dụng được cơ hội và sự may mắn để khai thác, làm chủ được nó thì mới thực hiện được", Tướng Phạm Tuân chia sẻ.