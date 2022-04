KiếmThủ Vũ Thành An chia sẻ: “Tôi đang tập trung cao độ và tập cùng chuyên gia để hoàn thiện các kỹ thuật chuyên môn. Do đội tuyển chưa có cơ hội thi đấu cọ xát nên sau giờ tập, khi có thời gian tôi cũng chia sẻ về kỹ thuật, kinh nghiệm với các VĐV trẻ, và hướng dẫn đồng đội nếu có động tác sai kỹ thuật để hoàn thiện hơn. Phong độ của tôi đang đạt 100% thể lực và đặt quyết tâm có kết quả cao nhất khi lần đầu được dự SEA Games trên sân nhà. Không phải tuyển thủ nào cũng có được may mắn như vậy”.